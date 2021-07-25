Erdoğan'ın KKTC müjdesini yanlış anladı: Emperyalist güçler, 'külliye' için mi kınama açıklaması yapıyor, Perinçek?

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) yaptığı bağımsızlık vurgulu konuşması dünyada gündem olurken, Türkiye'de bazı çevreler 'KKTC müjdesi'ni sadece parlamento binası ve külliye olarak algıladı.

KKTC'de Cumhuriyet Meclisi Özel Oturumu'nda milletvekillerine seslenen Cumhurbaşkanı Erdoğan, beklenen müjde olarak birkaç müjde açıkladı. Müjdelerin en temelinde Kıbrıs'ta iki devletli çözüme gidileceğini ve federe devlet seçeneğinin üzerinin Türkiye olarak çizdiği belirtilerek KKTC'nin bağımsızlığı vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kapalı Maraş'ın bir bölümünün daha açılacağını ifade etti. Ayrıca Erdoğan, KKTC Meclisi'ne yeni bir parlamento ve KKTC Cumhurbaşkanlığı'na ise külliye yapılacağı müjdesini verdi.

Emperyalist devletler kınama yayınlarken Perinçek müjdeyi 'bina' olarak algıladı

Diğer taraftan Erdoğan'ın KKTC'nin bağımsızlığı ve Kapalı Maraş açıklamalarına emperyalist devletlerden tepki geldi. Ancak Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek'in Erdoğan'ın açıklamasını anlamadığı ortaya çıktı.

'Hayal kırıklığı' ifadesinde bulunan Perinçek, KKTC'nin Rumlardan ayrı bağımsız bir devlet vurgulu konuşmadaki 'külliye müjdesi' kısmına takılarak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef aldı.

Doğu Perinçek, dünyanın hedef aldığı Erdoğan'ın müjdesini anlamadı ve şu ifadelerde bulundu:

Maalesef hükümetimizin #KKTC stratejisi yok ve müjde bir hayal kırıklığı oldu.

1️⃣Müjde, KKTC'nin devlet olarak tanıtılmasıyla olur.

2️⃣Strateji, Asya'nın ortak çıkarları temelinde kurulur.

3️⃣Rusya, Çin, İran ve Türk Keneşi ülkeleri KKTC'yi hemen tanır.

Peki ABD tanır mı?





Emperyalistler Türkiye'ye tepki gösterdi

ABD Dışişleri Bakanlığı, dün yayınladığı açıklamada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kuzey Kıbrıs Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'a yaptığı ziyarette yaptıkları Maraş açıklamalarını kınamıştı.

Söz konusu kararın Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi kararlarıyla bağdaşmadığı iddia edilen açıklamada şu küstah ifadelere yer verilmişti:

"Amerika Birleşik Devletleri, Kıbrıslı Türklerin lideri Ersin Tatar’ın ve Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, Maraş’ın bazı bölümlerinin Kıbrıslı Türklerin kontrolüne devredilmesine ilişkin bugün yaptığı açıklamayı kınamaktadır. Bu girişim, Maraş’ın Birleşmiş Milletler tarafından idare edilmesi hususunda kesin çağrıda bulunulan 550 ve 789 sayılı BM Güvenlik Konseyi kararlarıyla açıkça bağdaşmamaktadır.

Kıbrıslı Türklerin, Türkiye’nin desteğiyle, Maraş sahil şeridinin açılmasını duyurduğu ve bu kararı uygulamaya yönelik adımlar atmaya başladığı Ekim 2020’den bu yana, Kıbrıslı Türkler ve Türkiye, uluslararası toplumun ve BM Güvenlik Konseyi’nin Maraş’la ilgili olarak attıkları tek taraflı adımlardan vazgeçmeye yönelik çağrılarını görmezden gelmiştir. Amerika Birleşik Devletleri, Kıbrıslı Türklerin, Türkiye’nin desteğiyle Maraş’taki girişimlerini provokatif ve kabul edilemez olarak görmekte ve uzlaşmaya yönelik görüşmelerde yapıcı olarak yer almak için geçmişte bulunduğu taahhütlerle bağdaşmaz olarak değerlendirmektedir. Kıbrıslı Türkleri ve Türkiye’yi, bugün açıklanan kararlarından ve Ekim 2020’den bu yana atılan adımlardan geri dönmeye ısrarla davet ediyoruz.

Amerika Birleşik Devletleri, endişe verici bu durumu BM Güvenlik Konseyi’ne sevk etmek için kendisiyle aynı düşüncede olan ortaklarla birlikte çalışmaktadır ve bu konuda güçlü bir karşılık verilmesi hususunda ısrar edecektir.

Adada gerilimi artıran ve BM Güvenlik Konseyi kararları gereği Kıbrıs’ta uzlaşmaya yönelik görüşmeleri yeniden başlatma çabalarını engelleyen tek taraflı provokatif eylemlerden kaçınmanın taşıdığı önemin altını çiziyoruz. Ada’nın, tüm Kıbrıslıların ve bölge genelinin yararına olacak şekilde iki bölgeli, iki toplumlu bir federasyon olarak yeniden birleştirilmesi için Kıbrıs’ın öncülüğünde gerçekleştirilecek kapsamlı bir uzlaşmayı destekliyoruz."

Ned Price: Kışkırtıcı ve kabul edilemez

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price da, Kıbrıs'ta Maraş'ın statüsünü değiştirmeye yönelik açıklamalarla ilgili küstah bir kınama mesajı paylaşmıştı. Price, açıklamasında "Maraş'ın belli kısımlarının kontrolünü Kıbrıs Türk'e devretme çabaları kışkırtıcı ve kabul edilemez" ifadeleri yer almıştı.