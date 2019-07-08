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Erdoğan'ın kararı Financal Times'ı kudurttu

Başkan Erdoğan'ın Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya’yı görevden alması İngiliz Gazetesi Financal Times'ı çileden çıkardı. Alınan kararın ''pervasız'' olduğunu ileri süren gazete Başkan Erdoğan'ı''ekonomiyi uçurumdan aşağı atmakla'' suçladı.

08 Temmuz 2019 Pazartesi 15:43
Erdoğan'ın kararı Financal Times'ı kudurttu

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya’yı görevden alması İngiliz Gazetesi Financial Times (FT)'ı çıldırttı. Konuya ilişkin yaptığı haberde Erdoğan'a nefret kusan İngiliz gazetesi alınan kararı ''pervasız'' olarak nitelendirdi. Başkan Erdoğan'ı ''ekonomiyi uçurumdan aşağı atmakla'' suçlayan FT analizinde "Dışarıdan gelen akışa bağımlı ekonomisiyle Erdoğan ateşle oynuyor" hezeyanlarında bulundu.

Erdoğan'ın Türkiye’deki mükellefler ve şirketler için işleri daha acılı hale getirdiğini aktaran İngiliz gazetesi yazısında, "Erdoğan bir kez daha hayati bir devlet kurumunun ve hükümetinin para politikasının kredibilitesini zedeledi" ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin ihtiyacı olan son şeyin Türk Lirası üzerindeki baskıyı artıracak gereksiz bir vaka olduğunu söyleyen İngiliz gazetesi, "Türk seçmenler Erdoğan’ın ekonomi yönetimine dair kaygılarını mart ayındaki seçimde açık bir şekilde ortaya koydular. Hükümetin medyadaki etkisinin de yarattığı eşit olmayan şartlara rağmen Erdoğan’ın partisi AKP büyük bir kayıp yaşadı" dedi.

FT ayrıca şu cümleleri aktardı:

"Halkın iradesini kabul etmeye niyetli olmayan Erdoğan, İstanbul’da seçimlerin yenilenmesinde ısrar etti ve AKP haziranda daha da büyük bir farkla yeniden kaybetti. Çalkantılı geçen seçim sarmalından sonra kendi partisinde bile ülkenin sonunda biraz istikrara kavuşacağı ve ekonomiyi düzeltmeye odaklanılacağı yönünde bir umut yeşermişti. Bu iyi niyetin naifliği şu anda gündüzüne çıkıyor. Yeni Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal’ın bir zamanlar yüksek faizleri ‘tüm kötülüklerin anası ve babası’ olarak nitelendiren Erdoğan’a istese bile karşı çıkabileceğini çok az kişi düşünüyor."

Erdoğan: Gerekeni yapmadı

Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya'yı görevden alan Başkan Erdoğan, yerine yardımcısı Murat Uysal'ı atamıştı. Çetinkaya'nın görevden alınmasına ilişkin açıklama yapan Erdoğan, ''Faiz düşerse, enflasyon düşer' dedik. Gerekeni yapmadı. Aynı kulvarda değildik" ifadelerini kullanmıştı.

 

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Haber Tarihi: 08 Temmuz 2019 Pazartesi 15:43
  1. İstanbul
  2. Recep Tayyip Erdoğan
  3. Merkez Bankası
  4. Financial Times

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  • takiitakii4 dk önce
    İNGİLTEREYE NE OLUUYOR BAKAN İSTER ALIR İSTER ALMAZ DEMEKKİ CUMHURBAŞKANI ALIYOR ÖNEMLİ BİRŞEY VAR DEVLETİMİZİN CUMHUR BAŞKANI ALIR ALMAZ İNGİLTERE YE NE OLUYOR

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