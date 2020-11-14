Erdoğan'ın ittiği PKK uzantılı eli Kemal ve Meral tuttu

Kesinleşmiş hapis cezası nedeniyle İngiltere’de firari yaşayan ve terör örgütü PKK'nın siyasi kolu HDP'nin eski sözcüsü Osman Baydemir itiraf niteliğinde açıklamalarda bulundu.

Diken'e konuşan Baydemir, "7 Haziran seçiminden sonra, o zamanki eş başkanlarımız Demirtaş ve Figen Yüksekdağ ile bazı milletvekilleri ve grup başkan vekillerinin de olduğu bir heyetle birlikte bu süreci istişare ettik. Ülkenin maruz kalabileceği tehlikeleri okumaya çalıştık. En sonunda Erdoğan’a bir temsilci gönderme kararı aldık. Sayın Celal Doğan, bunun üzerine Erdoğan ile bir görüşme gerçekleştirdi. Haziran sonu temmuz başı idi sanırım." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2015 yılında HDP'den gelen bu 3 teklifi de elinin tersiyle ittiğini adeta itiraf eden Osman Baydemir'in sözleri, tam da HDP ile ittifakları siyasette büyük tartışmalara sebeb olan Kemal Kılıçdaroğlu yönetimindeki CHP ile Meral Akşener idaresinde olan İYİ Parti'ye kapak olacak nitelikte...

El ele verip ittifak kurdular

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı devirmek için ele ele veren CHP ve İYİ Parti, 10 aylık Bedirhan bebekten 15 yaşındaki Eren Bülbül'e 16 yaşındaki Yasin Börü'den 7 aylık öğretmen Şenay Aybüke Yalçın'a kadar vatan evlatlarını şehit eden eli kanlı terör örgütü PKK'nın siyasi kolu HDP ile seçimlerde ittifak kurdu.

İttifak yeterli gelmedi sözde anayasa hazırladılar

Seçimlerde HDP ile kurdukları ittifakı yeterli görmeyen CHP ve İYİ Parti, Türkiye'yi parçalara ayıran "Federasyon anayasası"nı hazırladı.

Gün yüzüne çıkan sözde anayasanın taslağında, "üniter yapının korunacağı" iddia edilse de "yerel meclis" anlamına gelebilecek konseyler kurulması öneriliyor. Gizli görüşmeler ile 2018'de yapılan iki ayrı oturumda oluşturulan taslak metinde "Türkiye'nin sayıları 2 ila 5 il arasında değişen idare biçimlerini kapsayacak şekilde 20-25 bölgeye ayrılarak yönetim birimleri oluşturulmalı" deniliyor.

Akşener yalanladı, CHP'li Kaboğlu ele verdi

İYİ Parti İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ’ın İYİ Parti’nin CHP, HDP ve Saadet Partisi'yle birlikte bir anayasa taslağı üzerinde çalıştığını açıklaması Türkiye’nin gündemine bomba gibi düşmüştü. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener her ne kadar Özdağ'ı yalanlasa da CHP'li İbrahim Kaboğlu, 3 Ekim 2019’da yaptığı açıklamayla söz konusu çalışmayı itiraf etmişti.