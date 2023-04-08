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Ekonomi Erdoğan'ın imzası sonrası harekete geçtiler! "Şimdi sıra bizde" diyerek duyurdular
Ekonomi

Erdoğan'ın imzası sonrası harekete geçtiler! "Şimdi sıra bizde" diyerek duyurdular

Yeniakit Publisher
2023-04-08 18:21:00 -
Erdoğan'ın imzası sonrası harekete geçtiler! "Şimdi sıra bizde" diyerek duyurdular

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Deprem sonrasında zarar gören illerin kalkınmada öncelikli 6'ncı bölge kapsamına alınması kararını imzalamasının ardından TÜGİAD'dan iş dünyasına çağrı geldi. TÜGİAD Genel Başkanı Nilüfer Çevikel, "Şimdi sıra iş dünyasında" dedi.

Deprem sonrasında zarar gören illerin kalkınmada öncelikli 6'ncı bölge kapsamına alınmasını öneren Türkiye Genç İş İnsanları Derneği (TÜGİAD) Genel Başkanı Nilüfer Çevikel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın destek kararını imzalamasının ardından iş dünyasını bölgeye yatırıma çağırdı. Çevikel, "TÜGİAD önümüzdeki günlerde bu amaçla bölgeye gidecek. Devlet destek veriyor, şimdi sıra iş dünyasında" dedi.

Bölgedeki yaraların hala sarılmaya devam ettiğini, ekonomik canlanmanın sağlanabilmesi için ise bölge dışından da yatırımın şart olduğunu vurgulayan Nilüfer Çevikel, “Öncelikle depremin hemen ardından TÜGİAD olarak yaptığımız çağrının hükümetimizce karşılık bulması bizleri mutlu etti. Bu kararın alınmasında payı olan bakanlarımıza ve Cumhurbaşkanımız sayın Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür ederiz. Söz konusu karar bölgede yatırımı özendirecek ve oldukça kolaylaştıracak. Ancak deprem nedeniyle birçok alanda kayıp yaşayan sanayicilerin kısa sürede kendilerini toparlayıp yatırım yapmaları zor. Bu nedenle bizlerin de elini taşının altına koyup bölgeye yatırım yapmamız şart" diye konuştu. 

Deprem sonrasında birkaç kez zarar gören illere giderek incelemelerde bulunduklarını ve ihtiyaçlara göre yardımlar yaptıklarını belirten  Çevikel, destek kararının ardından özellikle hızlıca hayata geçirilebilecek enerji, teknoloji ve topraksız dikey tarım gibi sektörler ile yüzde yüz yerli ve milli ürün üreterek ihraç edebilmek amacıyla üyelerimizden oluşan bir heyetle yeniden bölgeye gideceklerin söyledi.

 
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Yorumlar

Gültekin

Nilüfer Çevikel hanıma, düşeni kaldırmak şuurlu insanların düşünebileceği güzel ahlaktır, bu düşüçenizde samimiyseniz sizleri ve ekibinizi kutlarız, inşallah diğerlerine örnek olursunuz, eskiler düşenin dostu olmaz derlerdi.

siyaset meraklisi TUSIAD ÖLMÜS, RUHUNA FATIHA

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