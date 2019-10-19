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Erdoğan’ın görüşmesi istenen teröristbaşının iadesi istenebilir!

ABD Başkanı Donald Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın teröristbaşı Mazlum Kobani ile anlaşmasını istemişti. Türkiye’nin ABD’li muhataplarından teröristbaşının iadesini isteyebileceği belirtildi.

19 Ekim 2019 Cumartesi 16:35
Erdoğan’ın görüşmesi istenen teröristbaşının iadesi istenebilir!

Türkiye'nin Suriye'deki terör bölgelerine düzenlediği Barış Pınarı Harekatı, ABD ile varılan mutabakatın ardından 120 saatliğine donduruldu.

Bu süreçte ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence ve ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun Ankara ziyaretinden Başkan Donald Trump'ın tweetlerine ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a gönderilen mektuptan, ili liderin telefon konuşmalarına kadar çok farklı dinamikler gündemi belirledi.

Tüm bu süreçte şüphesiz en çok öne çıkan detaylardan biri de hemen herkesin 'skandal' olarak nitelediği mektupta yer alan 'Sizi General Mazlum ile görüştürebilirim' teklifiydi.

Mektuba cevap harekatla verildi

Trump'ın 'ara buluculuk' teklif ettiği isim Türkiye'nin kırmızı bültenle aradığı, çok sayıda terör saldırısında 1 numaralı fail olan SDG yöneticisi terörist Mazlum Kobani kod adlı Mustafa Abdi bin Halil'den başkası değildi.

Teröristlerle bağlantıları var

Maltepe Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hasan Ünal, Yeni Şafak'a yaptığı açıklamada terörist Kobani ile ilgili yeni bir hukuki süreç başlatılabileceğini söyledi.

"Söz konusu terörist bir gün ABD Başkanı'nın mektubunda yer alıyor, başka bir gün Senatör Graham'ın açıklamalarında. ABD yönetimi ile demek ki çok yakın ve onlar bu teröristle yakın ilişki içindeler. Yakın zaman içinde bu teröristi Beyaz Saray'da görme ihtimalimiz dahi var" ifadesini kullandı.

ABD ile Türkiye arasında suçluların iadesi anlaşması var

Türkiye ve ABD arasında suçluların iadesi anlaşması olduğuna ve ülkemizin bu konuda üzerine düşeni fazlasıyla yaptığına işaret eden Prof. Dr. Ünal, şöyle devam etti:,

"Cumhurbaşkanı Erdoğan kendisine yazılan talihsiz mektuba yanıt verirken bu konu üzerinde durabilir. Verilecek cevapta bu teröristin iadesi resmi olarak ABD'den istenebilir.

Öte yandan ilgili kurumlar kısa bir çalışmayla özel dosya hazırlayabilir. Hem istihbarat kurumlarımız hem sürece dahil bakanlıklarımız adım atar ve terörist Mazlum Kobani hakkında elimizdeki bilgi, belge ve suçlamalar ortaya konur. Karşılığında da teröristin iadesi talep edilir.

Ya siz verin ya da yerini söyleyin

ABD'nin iade etmemesi durumunda ise daha önceki açıklamalar ortaya konularak, 'Demek ki bu terörist ya sizin elinizde ya da nerede olduğunu biliyorsunuz' tezinden yola çıkılıp 'O zaman yerini bildirin, biz operasyonla alalım' denilebilir. Aynı süreç PKK elebaşı Öcalan için de yaşandı ve hepimizin hafızasında taze.

Tabi ki ABD'nin böyle bir iadeye yanaşması günümüz şartlarında pek mümkün değil. Ancak Türkiye bu adımı atarak uluslararası arenada hem kendini daha iyi ifade edebilir hem de ABD'nin 'Bizim bu adamla bir bağımız yok' yalanını söylemesi durumunda elindeki verileri dünya kamuoyuyla paylaşabilir."

Teröristbaşı Mazlum Kobani kimdir?

Gerçek adı Mustafa Abdi bin Halil. 1967 yılında Afrin’de doğdu. Elebaşı Öcalan 1979'da Suriye’ye geçtiğinde bir dönem onun ailesinin evinde kaldı. Öcalan’ın 19 yıllık Şam hayatı sırasında yardımcılığını, özel sekreterliğini yürüttü. Örgütte 'Öcalan’ın evlatlığı' olarak biliniyor.

Ferhat Abdi Şahin, Türkiye'nin 'kırmızı liste'yle aradığı, başına 4 milyon dolar ödül koyduğu bir PKK'lı terörist.

Pentagon, 'Şahin Cilo' kod adıyla da bilinen PKK'lı yöneticiyi 'General Mazlum' olarak tanımlıyor.

PKK'dan kaçarak güvenlik güçlerine teslim olan Nadir C. adlı itirafçı, 2008'de Şemdinli Aktütün Karakolu'na düzenlenen ve 17 askerin şehit edilmesiyle sonuçlanan PKK saldırısının emrini verenler arasında Cilo'nun da bulunduğunu söylemişti.

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Haber Tarihi: 19 Ekim 2019 Cumartesi 16:35
  1. Ankara
  2. Barış Pınarı Harekatı
  3. Türkiye
  4. ABD
  5. Mazlum Kobani
  6. Ferhat Abdi Şahin

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