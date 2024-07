Erdoğan'ın eski metin yazarı Aydın Ünal, AK Parti'yi uyardı: O mesele artık bir teste dönüştü, grubu sıkı tutun

Bir dönem Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşma metinlerini de hazırlayan Yeni Şafak yazarı Aydın Ünal, sokak hayvanlarına ilişkin yasa teklifinin, AK Parti için bir test niteliği kazandığını söyledi. "Süreç kolay ilerlemeyecek" diyen Ünal, AK Parti'ye "Grubu sıkı tutmakta fayda var" uyarısında bulundu.

Aydın Ünal, "Köpekleri değil, yaşam tarzlarını savunuyorlar" başlıklı yazısında, CHP, DEM Parti ve TİP'in yasa değişikliği teklifine yönelik muhalefetini hatırlatarak, "Her ne kadar o çok sevdikleri Batı’da 'köpek terörü' diye bir sorun olmasa da, sokak köpekleri terörünü savunmayı, 'cool', 'trendy', 'in', 'moda', 'çağdaş', 'modern', 'seküler', 'Batılı' vs olarak görüyorlar. Buradan bakınca, sokak köpekleri terörünü savunmak, bu partiler için aslında bir 'yaşam tarzı' savunusuna dönüşüyor" dedi.

“Yaşam tarzı savunusu' deyince orada bir durmak gerekir. Bu demektir ki, süreç kolay ilerlemeyecek" tespitini paylaşan Ünal, küçük gibi görünen meselenin büyük sorulara da bir cevap vereceğini belirterek, o soruları ise şöyle sıraladı:

"AK Parti sessiz çoğunluğun sesi olmayı sürdürecek mi? AK Parti, 2017 Anayasa Değişikliği görüşmelerinde olduğu gibi, bütün saldırıları göze alıp hakkı savunacak mı? AK Parti, sesi çok çıkan cazgır azınlıkla yine baş edebilecek mi? AK Parti, Meclis’teki gücünü muhafaza ediyor mu?"

"Zaten yetersiz olan taslağın, hiç yumuşamadan komisyon ve Genel Kurul’dan geçmesi gerekiyor" diyen Ünal, "AK Parti yönetimi inşallah tablonun ciddiyetini kavramıştır. Grubu sıkı tutmakta fayda var" uyarısında bulundu.