Erdoğan'ın eski danışmanından akılalmaz sözler! "AK Parti'ye kapatma davası açıldığında..."

Gezi eylemlerinin arkasındaki isim "Yerli Soros" lakaplı Osman Kavala'ya ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilmesinin ardından ABD'den açıklama geldi ve karara tepki gösterildi. ABD'ye cevap veren Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, "Ne ABD’nin ne de başka bir ülkenin Türkiye’nin yargılamasıyla ilgili söz söylemeye hakkı yoktur." dedi.

Karar'da köşe yazan Akif Beki, Bekir Bozdağ'ın sözleri üzerinden tepki çeken bir benzetme yaptı. Kavala'nın tutuklanmasına tepki gösterenlerden olan Akif Beki, "AK Parti’ye kapatma davası açıldığında, yargımıza laf etmeye herkesin hakkı vardı." diyerek, bir partiye açılan anti demokratik kapatılma davasını Osman Kavala davasına benzeterek tepki çekti. Beki'ye, "Kavala kararı hukuku ve demokrasiyi korumak için yapıldı" ve "Bu benzetme, AK Parti keşke kapatılsaydı, anlamına gelir, ekmeğini yediğin kaba pisleme Akif!.." yorumları yapıldı.

Akif Beki'nin tepkilere neden olan yazısının ilgili bölümü şu şekilde:

Adalet Bakanı Bozdağ, Kavala ve Gezi kararlarına gelen tepkiler üzerine dedi ki:

“Ne ABD’nin ne de başka bir ülkenin Türkiye’nin yargılamasıyla ilgili söz söylemeye hakkı yoktur.”

Oysa...

AK Parti’ye kapatma davası açıldığında, yargımıza laf etmeye herkesin hakkı vardı.

Erdoğan’a şiirden ceza verildiğinde, 4 ay hapse atıldığında, siyasetten yasaklandığında kimlerin yargımıza söz söylemeye hakkı yoktu ki!...

Mahkemelerimizin kararları; ABD’si, AB’si, Avrupa Konseyi ve AİHM’iyle herkesi pekala ilgilendirirdi. Hepsinin de söz söylemeye yerden göğe hakkı vardı.

Kimse iç işlerimize müdahale ediliyor diyemezdi. Hak ve özgürlükler, bütün dünyanın konusuydu.

Mahkemeler, başörtüsünü yasaklayan kararlar aldığında iç işlerimiz değildi.

Polis, ‘geleceğin başbakanını hazırlama örgütü’nden Yeni Şafak’ı bastığında, dünyanın aldırmaması istenmemişti!

Dünyaya rezil olduğumuz, Avrupa Konseyi ve AİHM içtihatlarının çiğnendiği, zaten AB ile ABD’nin de tepki gösterdiği haykırılıp durmuştu.

Hiçbir egemen devlet, ‘severim de döverim de, benim vatandaşım değil mi, karışamazsınız, herkes kendine baksın’ savunmasına sığınamazdı o zamanlar.

Haksız, hukuksuz buldukları yargı kararlarına bal gibi de karışırlardı. Türkiye’nin de başkalarının adaletsizliğine laf etme hakkı olduğu gibi...

Demokratik dayanışma bilakis bunu gerektirirdi, insan haklarını desteklemek her ülkenin göreviydi.

Kusura bakmasınlar da Türkiye, dünyanın neresinde olursa olsun zulme sessiz kalamazdı. Mazlumların sesi olmak zorundaydı.

Bilhassa AK Parti iktidarının dini, ahlaki, insani ve vicdani göreviydi bu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Daha Adil Bir Dünya Mümkün” adıyla kitabını dahi yazdı.

Yeri geldiğinde, ne ABD mahkemelerinden ne Avrupa yargısından ne de Mısır yargıçlarından söylenecek bir söz esirgendi. Ne lazımsa fazlasıyla söylendi. Öyle ‘başkalarının iç işleridir, karışmayalım’ filan denmedi.

Dava, onlara devredilene kadar Suud’daki Kaşıkçı yargılamasına iktidarın söylediklerini toplasanız, buradan ABD’ye yol dahi olur. Göstermelik mahkeme olduğundan girilmiş, tiyatro oynandığından çıkılmıştı.

Hatta en son, Rus vatandaşları AİHM’de hak arayamaz diye Rusya’nın Avrupa Konseyi üyeliğinin askıya alınmasına da karşı çıkmıştı Ankara. Niye çekimser kaldığımızı, Bakan Çavuşoğlu böyle açıklamıştı. AİHM, Rus yargısına rahat rahat karışabilsin diyeydi.

Şimdi mi ABD, Almanya veya başka ülkelerin yargımızla ilgili söz söyleme hakkı yok oldu?

Şimdi mi mahkeme kararları, karışılamaz ve saygıda kusur edilemez iç işlerimiz oldu?

AİHM kararlarını, iç hukukumuzun üstüne koyan Anayasa reformunu, 2004’te kim yapmıştı?

Şimdi mi ‘ne derlerse desinler tanımayız, bizi bağlamaz’ oldu?

‘Artık eski Türkiye yok, saygı göstermeyi öğrenecekler’ deniyor.

Doğru, artık eski AK Parti yok.

Ve yeni AK Parti’yle eski AK Parti birbirlerine ancak ne kadar benziyorsa, Kavala- Gezi kararları işte o kadar bile hukuka benzemiyor.