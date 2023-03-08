Erdoğan'ın eski danışmanına okkalı kapak! Far görmüş tavşan gibi kalakalacak

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Ahmet Davutoğlu'nun yayın organı Karar'da kalem oynatan Akif Beki'nin "Hulusi Akar, İYİ Parti lideri Meral Akşener'le görüştü" iddiasını yalanladı. Yapılan açıklamada köşe yazısında asılsız iddia ve yorumların yer aldığı bildirildi.

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, “Asılsız iddia ve yorumların yer aldığı köşe yazısı Bakanlığımız tarafından tekzip edilmiş ve söz konusu tekzip metni yayımlanmıştır” ifadelerine yer verildi.

Tayyip Erdoğan'ın eski danışmanı Karar yazarı Akif Beki, "Akşener'in gizli ziyaretçisi olsa ne yazar" başlığıyla kaleme aldığı yazıda 2018 Cumhurbaşkanlığı seçimleri döneminde İbrahim Kalın ve Hulusi Akar'ın 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ü 'helikopter' ile ziyaret ettiğini hatırlatarak, "Aynı helikopter yolcusunun, seçim üzeri muhalefet semalarında yine belirdiği ve bu kez Akşener'i ziyaret ettiği söylentileri dolaşıyor" iftirasını atmıştı.

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