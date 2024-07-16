Erdoğan'ın eski danışmanı Yasin Aktay'dan 15 Temmuz ve cemaatlerle ilgili olay sözler

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eski danışmanı ve Yeni Şafak yazarı Yasin Aktay, 15 Temmuz darbe girişiminin insanları her türlü İslami cemaat yapısına karşı soğutan, onlara kuşkuyla bakmasına yol açan bir hava oluşturduğunu belirterek, "Bu hava yeni bir sekülerleşme dalgası da yaratırken cemaatleşme kültürüne de büyük bir sekte vurmuş oldu" dedi.

Yasin Aktay, "15 Temmuz münasebetiyle 'korku ve iktidar' ve 'darbeler ve cemaatler” başlıklı yazısında, "Ne yazık ki 15 Temmuz sonrası FETÖ ile mücadele konusunda kapsamlı, etki analizleri yapılmış dikkatli bir program uygulanamadı. FETÖ’nün 50 yıldır dayandığı bütün sosyolojik, siyasi, ulusal ve uluslararası zeminler ve şebekeler gözönünde bulundurulmadı. Darbecilere karşı acil bir karşı-koyma refleksi vardı ama bu refleksin kısa bir süre içinde ürettiği yeni vesayetler ve ekonomiler görülemedi" ifadelerini kullandı.

"FETÖ üzerinden İslami cemaatlere karşı üretilen kuşku ve korku söylemi Türkiye’de Cumhuriyet tarihinin başından beri adeta bir siyasi habitus haline gelmiş olan bütün darbelerin arkasında Kemalistlerin olduğu veya hepsinin, nihayetinde kendilerini Kemalist bir söylemle meşrulaştırabildikleri gerçeğini gözlerden kaçırmaya çalıştılar" diyen Aktay, "Oysa durum çok aşikardır: Türkiye’de şimdiye kadar bütün darbeler Kemalist bir vesayet motivasyonuyla yapıldı. 27 Mayıs, 9-12 Mart, 12 Eylül, 28 Şubat, 27 Nisan ve aralarda denenmiş sayısız teşebbüsün hiçbirinin arkasında hiçbir zaman bir İslami cemaat olmamıştır" görüşünü paylaştı.



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