Erdoğan'ın eski danışmanı, sonunda bu haltı da yedi! Duyan, kulaklarına inanamadı

AK Parti'ye karşı alerjisi gitgide azan Akif Beki, şimdi de Ali Babacan'ın zırvalarına sahip çıktı. Babacan'ın İHA-SİHA'larla ilgili herzelerini "Yanlış anlaşıldı" diyerek tevil etmeye çalışan Beki, Türkiye'nin İHA üretimini de sıradan bir olaymış gibi lanse ederek algı operasyonuna girişti.

Beki, Karar gazetesindeki "Yazıklar olsun sana" dedirten yazısında özetle şunları kaydetti:

"Dünyada az 95 ülke, askeri alanda İHA üretmeye çalışıyor. En az 60 ülke ise yüzlerce İHA'yı çalıştırır duruma getirmiş.

Stockholm Uluslararası Barış Araştırmaları Enstitüsü, 2019'da Çin'i dünya birincisi ilan etmişti. İHA ihracatında yüzde 1430 artıştan dolayı.

ABD ve İsrail, 50 yıldır geliştiriyor bunları.

(...) Türkiye'de üretilen İHA, SİHA'ların arkasında tek aktör varmış, ondan önce geçmişi bile yokmuş gibi bir hava estiriliyor. Ne diğer özel şirketleri, kamu şirketi TUSAŞ dahi yok sayılabiliyor.

Baykar'ın; iktidar ve medyasınca bu şekilde öne çıkarılması, ayrıcalıklı bir konuma taşınması; haksız rekabete yol açar mı, açmaz mı?

(...) Kimse kutsalmış, dokunulmazmış gibi tartışma ve eleştiri üstü tutulmayı bekleyemez. Herkes tartışılabilir ve eleştirilebilir, Baykar bile. (...)"