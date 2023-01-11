Erdoğan'ın eski danışmanı, mide bulandırdı! Bu adam, artık iyice zıvanadan çıktı

Ahmet Davutoğlu'nun Karar gazetesindeki tetikçisi Akif Beki, yine haddini aştı. Bir dönem danışmanlığını yaptığı Tayyip Erdoğan'la aklı sıra dalga geçen Beki, nasıl bir nankör olduğunu da bir defa daha ortaya koydu.

Beki, Erdoğan'ın müjdelerini güya ti'ye aldığı pespaye yazısında, özetle şunları kaydetti:

"Seçime doğru site yöneticisinin eli tutulmaz, kesenin ağzını açar.

Sizinki de coştu diyelim; aidat borçlarını sileyim, görevlilere yüzde 55'lik asgari ücret zammıyla giderlere enflasyon artışını yansıtmayayım derken hızını alamadı, aidatları indirmeye kadar götürdü müjdeyi...

(...) Buna bir sevinmez, bir sevinmez misiniz!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, seçime doğru müjde üstüne müjde vermeye devam ediyor.

Son müjdesi, Hazine ve Maliye Bakanı Nebati'yi de sevince boğdu.

Erdoğan, Nebati'ye bakarak şöyle duyurdu:

"Müjde vermek istiyorum. Heyecanlanmayın. Otoyol ve köprü hizmetlerinin fiyatlarında yıl boyu herhangi bir artışa gidilmeyecektir. Nureddin, senden para çıkmıyor, yani rahat ol!..."

Siz de rahat olun, heyecana mahal yok. Arkanıza yaslanıp tadını çıkarabilirsiniz, seçim geçene dek sizden de para çıkmayacak. (...)"