Erdoğan'ın eski danışmanı Akif Beki, kendi kendini böyle rezil etti! Melek Sanmıştım Şeytanı

Bir zamanlar "Ne söyleyecek" diye Tayyip Erdoğan'ın ağzının içine bakan, ancak şimdilerde aynı Erdoğan'a ağzına geleni söyleyecek kadar zıvanadan çıkan Akif Beki, son yazısında adeta kendini tarif etti. Bir diğer "AK Parti kaçkını" Ahmet Davutoğlu'nun yayın organı Karar'daki köşesinde "Bazılarının içiyle dışı bir değil, asıl yüzlerini baştan göstermiyorlar" ifadelerini kullanan Erdoğan'ın eski danışmanı Beki, karakter(sizliğ)ine ayna tutan yazısında özetle şunları kaydetti:

"(…) Bazı insanlarla iki kez tanışırsınız. İkincisinde artık eskiden tanıdığınız kişi değildir. Tanıyamayacağınız kadar değişmiş, içinden bir yabancı çıkmış, sizin için bir başkası olmuştur, el gibi.

Uğrattığı şaşkınlığı, hayal kırıklığını hiç yaşamadıysanız dahi romanlardan, filmlerden bilirsiniz.

Vaktiyle Hüseyin Rahmi Gürpınar'ın kara mizahına da dolanmış bir dert. "Melek Sanmıştım Şeytanı" adı, tek başına anlatır zaten mevzuyu.

Sevdiğiniz, tutkuyla bağlandığınız biri hakkında yanıldığınızı kabullenmek, zor.

Hele melek sanmışken şeytan çıkmışsa fena yıkılırsınız. Ve kederlenerek hak verirsiniz o deyime:

Ağaca dayanma kurur, duvara dayanma yıkılır, insana dayanma başkalaşır!

(...)

Maalesef her film, fragmanda izlediğiniz gibi çıkmıyor. Bazılarının içiyle dışı bir değil, asıl yüzlerini baştan göstermiyorlar. İzleyiciyi aldatan, vaat ettiğini vermeyen, 'ya olduğu gibi görünüp ya göründüğü gibi olmayan' filmler hangimize çatmamıştır? (...)"