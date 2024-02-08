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Gündem Erdoğan’ın Eski Basın Danışmanı canlı yayında açıkladı: CHP'li belediye başkanı Erdoğan’dan bir şey istedi
Gündem

Erdoğan’ın Eski Basın Danışmanı canlı yayında açıkladı: CHP'li belediye başkanı Erdoğan’dan bir şey istedi

Yeniakit Publisher
2024-02-08 11:38:00 -

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başbakanlık yaptığı yıllarda basın danışmanlığını yapan Ahmet Tezcan, katıldığı bir canlı yayında önemli açıklamalarda bulundu. Tezcan, Erdoğan'ın CHP'nin elinde bulunan bir ilçeye belediye başkanının isteği üzerine yardım ettiğini açıkladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başbakanlığı döneminde basın danışmanlığını yapan Ahmet Tezcan, katıldığı bir canlı yayında önemli açıklamalarda bulundu.

Tezcan, Erdoğan'ın CHP'nin elinde bulunan bir ilçeye belediye başkanının isteği üzerine yardım ettiğini söyledi.

"HEMEN TALİMAT VERDİ"

 Erdoğan'ın başbakanlığı döneminde gittiği bir tatildeki ekip içerisinde yer aldığını belirten Tezcan, "Erdoğan yılbaşı tatili için Gökova'ya tatile gitmişti. Ben de onunla birlikteydim. Çevredeki tatil ilçelerinden biri adını söylemeyeceğim. Erdoğan ile görüşmek istedi. Geldi, ziyaret etti. İçindeki problemleri anlattı. Tayyip Bey hemen talimat verdi. Giderken de o belediye başkanı benden özellikle rica etti. 'Lütfen basının haberi olmasın parti içerisinde büyük sıkıntı olur' dedi. " ifadelerini kullandı.

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Yorumlar

Vahap Kalyoncu

Bu chp belediye kazanıyorsa bilinki AK partinin hataları yüzündendir.
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