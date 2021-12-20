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Ekonomi Erdoğan’ın ekonomi danışmanından sert tepki! 'Yırtıp attık' diyerek duyurdu
Ekonomi

Erdoğan’ın ekonomi danışmanından sert tepki! 'Yırtıp attık' diyerek duyurdu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ekonomi danışmanı Ayhan Oğan, TÜSİAD'ın tepki çeken çağrısı hakkında konuştu.

Yeniakit Publisher
2021-12-20 15:26:00 -
Erdoğan’ın ekonomi danışmanından sert tepki! 'Yırtıp attık' diyerek duyurdu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ekonomi danışmanı Ayhan Oğan TÜSİAD'ın çağrısı hakkında konuştu. Oğan, "Genel kabul görmüş iktisat bilimini yırttık arttık. Tarih yazıyoruz" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da TÜSİAD’ın ülkenin ekonomisinin gidişatına yönelik yaptığı açıklamaya tepki göstererek, "Ey TÜSİAD ve yavruları, size sesleniyorum. Tek göreviniz var, yatırım, üretim, istihdam, büyüme. Siz bunda ne yapıyorsunuz onu ortaya koyun. Kalkıp da hükümete saldırmanın değişik versiyonlarını aramayın, bizimle mücadele edemezsiniz" demişti.

Oğan sosyal medyadan yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Genel kabul görmüş iktisat bilimi ve siyaset bilimi kuralları, Batıyı merkez dünyanın geri kalanını öteki kabul eder. Emperyal hedefler ve sömürü paradigması üzerine kuruludur. Yırtıp attık, Milli iktisat ve Milli siyaset politikasıyla tarih yazıyor, yeni bir dünya kuruyoruz"

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