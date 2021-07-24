Erdoğan'ın Diyarbakır ziyaretine ilişkin çarpıcı değerlendirme! 'Diyarbakır'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a gönül borcu var'

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Gazeteci Fatih Uğurlu, Yeni Akit Youtube kanalında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Uğurlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Diyarbakır ziyaretini analiz etti.

HDP-PKK yakınlığına dikkat çeken Fatih Uğurlu, Diyarbakır'ın HDP'nin en çok oy aldığı illerden birisi olduğunu hatırlattı. Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğindeki AK Parti'nin Diyarbakır'a götürdüğü hizmetlere değinen Uğurlu, "Diyarbakırlıların Erdoğan'a bir gönül borcu var. Cumhurbaşkanı'na olan teveccühten bunu çok net bir şekilde anlıyoruz." dedi.

Diyarbakırlılar Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sevgilerini Kürtçe pankartlarla göstermişti