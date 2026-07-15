Erdoğan'ın dik duruşu bize de güven verdi

ZEKERİYA SAY İSTANBUL

Darbe haberini alır almaz sokağa çıktığını kaydeden Tezgelen, 300 şarapnel parçasıyla yaşamak zorunda kaldığını ve 17 farklı yerinden ameliyat olduğunu söyledi. Tezgelen, “Bir ayağımın numarası büyüdüğü için iki çift alıyoruz ve hep ayakkabının tekinin topuğuna basıyorum. Beni kapımın önündeki topuğu ezik ayakkabılarımdan tanırsınız” ifadelerini kullandı.

15 Temmuz darbe girişiminin bastırılmasında etkin rol alan kahramanlardan biri de 46 yaşındaki Gazi Yahya Tezgelen oldu. Darbe kalkışmasını haber alır almaz soluğu sokakta alan ve Taksim Meydanı’nda darbecilere karşı mücadele ederken onlarca insanla birlikte gazi olan Yahya Tezgelen, o gece verdikleri destansı mücadeleyi, sonrasında yaşadığı sıkıntıları, ve aradan geçen 10 yıldaki gözlemlerini anlattı.

AKLIMA BABAMIN SÖZÜ GELDİ

15 Temmuz gazisi Yahya Tezgelen o gece yaşadıklarını şöyle aktarıyor: “Rahmetli babam, ‘Adnan Menderes asılmadan önce o zaman İstanbul’un en büyük meydanı olan Eminönü Meydanı’nda biz 100 kişi toparlanabilseydik, Menderes’i asamazlardı’ derdi. Aklıma hemen babamın o sözü geldi. Hemen koşa koşa sokağa çıktım” ifadelerini kullandı. Taksim Meydanı’na geldiğinde salaların verilmeye başlandığını kaydeden Tezgelen, “Cumhurbaşkanımız şehit edildi” diye bir haber dolaştı. Ne yapacağımızı şaşırdık. Herkes dizlerinin üstüne çökmüş, ağlıyordu. Ümidimiz kırıldı, geri dönmek isteyenler oldu. O sırada köprüde olan ablam aradı. Ben, Cumhurbaşkanımızın şehit edildiği haberini ablamla paylaştım. Ablam bana, o iddianın doğru olmadığını cumhurbaşkanının canlı yayına bağlandığını, salaların ise milleti darbecilerle mücadele etmek üzere sokağa çağırmak için okunduğunu söyledi. “Ne yaparsan yap, sakın oradan dönme” diye de beni tembihledi. Cumhurbaşkanımızın dik duruşu bize çok büyük bir güven duygusu vermişti.

BAYRAĞIMIZI İNDİRMEYE ÇALIŞTILAR

Taksim Anıtı’nın etrafının darbeciler tarafından komple çevrildiğini söyleyen gazi Tezgelen, “Ellerimizde sadece Türk bayrakları vardı. Anıtın üstüne 2-3 kişi çıkıp, Türk bayrağı astılar. Darbeciler, bayrağı çeke çeke aşağı düşürmeye çalıştı. Biz üstlerine yürümeye başlayınca üzerimize ateş etmeye başladılar. Vurulup yere düşenler oldu. Kiminin göğsünden, kiminin başından kan geliyordu. Birileri ‘Yatın, yatın’ diye bağırıyordu. Şanlı üniforma içindeki askerlerin bizlere kurşun sıkacağını tahmin edemedik.”

VURULDUĞUMU ANLAMADIM

Gazi Tezgelen vurulduğu anı şöyle anlattı: “Yanıma sürünerek gelen bir polis benim de vurulduğumu söyledi. Ayağıma baktım, kandan görünmüyordu. Yaralı insanlara bakarken kendimin vurulduğunu anlayamamıştım. Sonra 4 polis daha yanıma geldi. Birisi atletini çıkarıp ayağımı sardı. Diğeri başımı dizine koydu ve benimle sürekli konuşmaya başladılar. Polisler ambulans çağırdıklarını söylediler ama darbeciler, ‘Buraya ambulans giremez’ diye bağırıyordu. Daha sonra ambulanslar geldi. Gelen her ambulansın içine 7-8 yaralı bindirildi.”

Hastanede, ayağında 4 kırık, kaval kemiğinde ise çatlak olduğunu öğrenen Tezgelen, “Ayağımın içinde yaklaşık 300 şarapnel parçası olduğunu söylediler dediler. Bunlar ilk gece alınamadığı için daha da alınamıyor. Şarapnel parçaları, ayak ve parmak kemiklerime kaynadığı için çıkarılamıyor. Ayağım 7 ay alçıda kaldı. 17 farklı yerinden ameliyat oldum.

9 yıl oldu hâlâ düzgün ayakkabı giyemiyorum. Bir ayağımın numarası büyüdüğü için her seferinde 2 çift ayakkabı alıyoruz. Bütün ayakkabılarımın tekinin topuğu ezik.

KAHRAMANLIK DEĞİL GÖREVİMİZİ YAPTIK

Kendilerine ‘kahraman kuşak’ denilmemesi gerektiğini ifade eden Tezgelen, “FETÖ’cülerin yaptığı silahlı bir kalkışmaydı ve ‘Ben Türk’üm’ diyen herkesin o gece sokağa çıkması gerekiyordu. Bu her vatandaşın yapması gereken bir şeydi. Birileri evinize saldırıyorsa, çocuğunu, eşini, aileni savunmak kahramanlık değil, senin görevindir. Biz o gece sadece mahremimiz olan vatanımızı savunduk. Hepsi bu.”

HAKKIMIZDA KİRLİ BİR MANİPÜLASYON YÜRÜTÜLÜYOR

Aradan geçen 9 yılda birileri tarafından kasıtlı olarak hedef alındıklarını ifade eden Yahya Tezgelen, şöyle devam etti: “Bize yönelik sürekli kirli bir manipülasyon yapılıyor. Devletten maaş aldığımız iddia ediliyor. Parti kurup ülkeyi yönetmeye talip olanlar bile bile yalan söylüyor. Bizim devletten maaş aldığımızı iddia edenler açık açık yalan söylüyorlar. Manipülasyon yaparak bizleri hedefe koyuyorlar.”