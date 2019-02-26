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Erdoğan'ın dediğine geldiler! Rusya'dan 'Dünya 5'ten büyüktür' çıkışı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler'e yönelik 'Dünya 5'ten büyüktür' çağrısı dünyada karşılık bulmaya devam ediyor. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, dünyanın gelişmekte olan ülkelerinin BMGK'da yetersiz temsil edildiğini belirterek Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinde reform yapılması çağrısında bulundu.

26 Şubat 2019 Salı 12:05
Erdoğan'ın dediğine geldiler! Rusya'dan 'Dünya 5'ten büyüktür' çıkışı

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Vietnam'ın Ho Chi Minh şehrinde düzenlenen uluslararası bir konferansta yaptığı konuşmada, dünyanın gelişmekte olan bölgelerinin BMGK'de yetersiz temsil edildiğini söyledi.

BMGK'nin, Asya, Afrika ve Latin Amerika'daki gelişen bölgeleri temsil etmekte yetersiz olduğunu vurgulayan Lavrov, Konseyde yapılacak bir reform konusunda "kesinlikle geç kalındığını" ifade etti.

Lavrov'dan BMGK çıkışı

Lavrov, "BMGK'nin üçte birine yakını Avrupa Birliği (AB) ülkeleri tarafından temsil ediliyor. Tarihi Batı ülkelerinin bu yapıya dahil edilmesinin orada görmek istediğimiz çeşitliliğe bir şey katacağını düşünmüyorum." diye konuştu.

BM'nin barış ve güvenliğe ilişkin temel karar alma organı olan Güvenlik Konseyinde 5'i daimi 15 üye bulunuyor. Daimi üyeler ABD, Rusya, Çin, Fransa ve İngiltere, karar tasarılarını tek başlarına veto etme yetkisine sahip.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Dünya beşten büyüktür" sloganını kullanarak BMGK'nin yapısında değişim yapılması gerektiğini Birleşmiş Milletler'de yaptığı konuşmada ve defalarca farklı platformlarda dile getirmişti. 

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Haber Tarihi: 26 Şubat 2019 Salı 12:05
  1. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi
  2. BMGK
  3. Recep Tayyip Erdoğan
  4. Dünya 5'ten büyüktür

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