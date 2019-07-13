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Erdoğan'ın Çin ziyareti engelleri kaldırdı

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Pekin ziyareti sırasında uzun bir sürenin ardından 25 ton Türk kirazının Çin'e girdiğini hatırlatarak, "Yoğun temaslarımız doğrultusunda Antep fıstığı ihracatına engel olan bürokratik ve teknik engeller de aşıldı" dedi.

13 Temmuz 2019 Cumartesi 12:16
Erdoğan'ın Çin ziyareti engelleri kaldırdı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında gerçekleştirilen Çin ziyaretindeki temaslar meyvelerini vermeye başladı. Söz konusu temaslar ve EXPO 2019 Pekin'deki Türkiye Milli Günü açılışı sebebiyle Çin'de bulunan Pekcan, uzun süredir ilk defa Türkiye'den Çin'e 25 ton kirazın ihraç edildiğini açıklamış, sebze-meyve, deniz ve süt ürünlerinde de gerekli izinlerin çıkacağına ilişkin beklentilerini dile getirmişti.

Konuya ilişkin soruları yanıtlayan Pekcan, uzun süredir Çin'e Antep fıstığı ihracatına engel olan bürokratik ve teknik engellerin aşıldığını belirterek ihracat izninin çıktığının müjdesini verdi.

Pekcan, Türkiye Tarım ve Orman Bakanlığı ile Çin Halk Cumhuriyeti Kalite Kontrol, Denetim ve Karantina Genel İdaresi arasında "Türkiye’den Çin’e İhraç Edilen Antep fıstığı İçin Bitki Sağlığı Gereklilikleri Protokolü" nün 3 Eylül 2016'da imzalandığını hatırlatarak, "Söz konusu protokole bağlı teknik şartların yerine getirilememesi sebebiyle Çin’e Antep fıstığı ihracatımız resmi olarak başlayamamıştı. Bakanlık olarak söz konusu husus Çin makamları nezdinde her fırsatta dile getirdik" diye konuştu.

Bu çabaların her geçen gün olumlu sonuçlar doğurduğunu ifade eden Pekcan, "Pekin ziyaretimde uzun sürenin ardından 25 ton Türk kirazının Çin'e girdiğini açıklamıştık. Yoğun temaslarımız doğrultusunda Antep fıstığı ihracatına engel olan bürokratik ve teknik engeller de aşıldı, Çin Gümrükler Genel İdaresi tarafından ülkemiz Antep fıstığının Çin’e ihracatına izin verildi. " diye konuştu.

39 firma Çin’e Antep fıstığı satabilecek

Pekcan, bu güzel gelişme sayesinde Antep fıstığı ihracatçılarına 2,8 milyar dolarlık yeni bir pazar açılmış olduğunu ifade ederek, şu an itibarıyla teknik şartları karşılayan 39 firmanın Çin’e Antep fıstığı satabileceğini belirtti.

Firma sayısının artması için üretici ve sanayicilerin şartlarını iyileştirmeleri gerektiğine dikkati çeken Pekcan, ihracatçılara pazara giriş belgesi, fuar katılımı, yurt dışı birim kurulumu, marka ve tanıtım destekleri gibi birçok konuda destek sağladıklarını vurguladı.

Antep fıstığı ihracatı yıllık 72 milyon dolar

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, geçen yıl itibarıyla Türkiye'nin kabuklu ve kabuksuz Antep fıstığı ihracatı 72 milyon dolar olarak gerçekleşirken, bu sene sadece 5 ayda 52,6 milyon doları geçti. Geçen yıl en yüksek kabuklu ve kabuksuz Antep fıstığı ihracatı 29,5 milyon dolarla İtalya'ya gerçekleştirilirken, Almanya, Suudi Arabistan, Irak, Portekiz ve İsrail de Türk Antep fıstığını tercih eden ülkeler arasında başı çekti.

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Haber Tarihi: 13 Temmuz 2019 Cumartesi 12:16
  1. Recep Tayyip Erdoğan
  2. Türkiye İstatistik Kurumu

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