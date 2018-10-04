Erdoğan'ın çağrısı sonrası harekete geçtiler! Seferberlik başladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın “stokçular ve fahiş fiyatlar konusunda duyarlı olunması” uyarısı üzerine harekete geçen zabıta ekipleri denetimlerini sıklaştırdı. İstanbul, Ankara, Kocaeli, Ordu, Kilis başta olmak üzere birçok ilde yapılan kontrollerde market, hal, toptancı ve alışveriş merkezlerine ani baskınlar yapan zabıta ekipleri rapor tuttu. Denetimlerde, marketten rastgele seçilen bazı ürünlerin etiket fiyatları ile kasa fiyatı ve geçmiş ayların fiyatları karşılaştırıldı.

Denetimlerde, girdi maliyeti ve fiyat değişimlerinden etkilenmemesine rağmen bu durumlardan etkileniyormuş gibi hareket ederek haksız kazanç amacıyla tüketiciyi mağdur eden fırsatçılara ve piyasa şartları dışında haksız fiyat artışı yaptığı tespit edilen firmalara yasal mevzuat kapsamında ceza veriliyor.

Alo 175’e şikayet yağıyor

Son iki ayda “Alo 175'e 22 binden fazla şikayet geldi. Şikayetleri değerlendiren Ticaret Bakanlığı; 41 bin 821 ürünü denetledi ve bin 296 üründe haksız fiyat artışı tespit etti. Haksız kazanç, fiyat spekülasyonu ve hijyen şartlarını yerine getirmeme durumlarında ilgili işletmelere sert yaptırımlar uygulayabiliyor.

Tüketiciye büyük görev düşüyor

Yetkililer, vatandaşların gördükleri fiyatlamalardaki spekülasyonları “Alo 175” hattına bildirmesini istiyor. Fiyat denetiminde tüketiciye de büyük görev düşüyor. Market raflarındaki fiyatları yakından takip edenlerin, tespit ettiği zamları belgeleyip ilgili mercilere ihbar etmesi fırsatçılara geri adım attırmada büyük önem taşıyor. Denetimlerin yapıldığı yerlerden biri de Kocaeli oldu. Kent merkezinde yapılan denetimlerle ilgili gazetecilere açıklamalarda bulunan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, döviz kurlarındaki hareketliliği bahane ederek, marketlerde satılan ürünlerde meydana gelen dalgalanmalara karşı günlük denetimleri arttırdıklarını söyledi.

(Yeni Şafak)