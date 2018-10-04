0553 313 94 23

Erdoğan'ın çağrısı sonrası harekete geçtiler! Seferberlik başladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, "Stokçuları ve fahiş zamları ihbar edin!" çağrısı üzerine Ticaret Bakanlığı ekipleriyle zabıta harekete geçti. Tüm Türkiye’de denetim seferberliği başlatıldı.

04 Ekim 2018 Perşembe 10:28
Erdoğan'ın çağrısı sonrası harekete geçtiler! Seferberlik başladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın “stokçular ve fahiş fiyatlar konusunda duyarlı olunması” uyarısı üzerine harekete geçen zabıta ekipleri denetimlerini sıklaştırdı. İstanbul, Ankara, Kocaeli, Ordu, Kilis başta olmak üzere birçok ilde yapılan kontrollerde market, hal, toptancı ve alışveriş merkezlerine ani baskınlar yapan zabıta ekipleri rapor tuttu. Denetimlerde, marketten rastgele seçilen bazı ürünlerin etiket fiyatları ile kasa fiyatı ve geçmiş ayların fiyatları karşılaştırıldı.

Denetimlerde, girdi maliyeti ve fiyat değişimlerinden etkilenmemesine rağmen bu durumlardan etkileniyormuş gibi hareket ederek haksız kazanç amacıyla tüketiciyi mağdur eden fırsatçılara ve piyasa şartları dışında haksız fiyat artışı yaptığı tespit edilen firmalara yasal mevzuat kapsamında ceza veriliyor.

Alo 175’e şikayet yağıyor

Son iki ayda “Alo 175'e 22 binden fazla şikayet geldi. Şikayetleri değerlendiren Ticaret Bakanlığı; 41 bin 821 ürünü denetledi ve bin 296 üründe haksız fiyat artışı tespit etti. Haksız kazanç, fiyat spekülasyonu ve hijyen şartlarını yerine getirmeme durumlarında ilgili işletmelere sert yaptırımlar uygulayabiliyor.

Tüketiciye büyük görev düşüyor

Yetkililer, vatandaşların gördükleri fiyatlamalardaki spekülasyonları “Alo 175” hattına bildirmesini istiyor. Fiyat denetiminde tüketiciye de büyük görev düşüyor. Market raflarındaki fiyatları yakından takip edenlerin, tespit ettiği zamları belgeleyip ilgili mercilere ihbar etmesi fırsatçılara geri adım attırmada büyük önem taşıyor. Denetimlerin yapıldığı yerlerden biri de Kocaeli oldu. Kent merkezinde yapılan denetimlerle ilgili gazetecilere açıklamalarda bulunan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, döviz kurlarındaki hareketliliği bahane ederek, marketlerde satılan ürünlerde meydana gelen dalgalanmalara karşı günlük denetimleri arttırdıklarını söyledi.

(Yeni Şafak)

Haber Tarihi: 04 Ekim 2018 Perşembe 10:28
  1. Kilis
  2. Ordu
  3. Kocaeli
  4. Ankara
  5. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
  6. fahiş
  7. zam
  8. ihbar

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Domates fiyatları, sera ürünleriyle düşecek
    1. Domates fiyatları, sera ürünleriyle..
    2. MHP’nin teklifi iyi irdelensin, sonu..
    3. Utanmadan video çekip, takipçileriyle..
    4. Tesettüre vurulmak istenen darbe:..
    5. Basketbol Süper Ligi 2018-2019 fikstürü
    6. İran dini lideri Ali Hamaney: İran..
    7. İstanbul'da tekstil fabrikasında yangın!
    8. Askerlik süreci kısalıyor mu?
    9. 5 kilometre boyunca takip edip, 50 bin..
    10. Kılıçdaroğlu CHP’lilere hoca tuttu!..
    11. Simitçi Dünyası Umman ve BAE’ye açılıyor
    12. Güneş Sistemi dışında yeni uydu..
    13. 400 kiloluk dev domuzu, kafasından..
    14. İstanbul Yeni havalimanı İGA Bilişim’e..
    15. Kartal Malmö'de seri peşinde!
    16. Ağaoğlu’na ‘Yüksek derecede yatırım..
    17. Amerika'ya çok sert çıkış: Tokatı..
    18. AB ve NATO'nun 'Balkanlar' planı!..
    19. Erdoğan'ın çağrısı sonrası harekete..
    20. Otomotiv ihracatı rekora koştu
    EYT emeklilikte yaşa takılanların umudu Cumhurbaşkanı Erdoğan!
    EYT emeklilikte yaşa takılanların umudu Cumhurbaşkanı Erdoğan!
    Erbakan’ın notuna şoke eden cevap: ABD’den uçak alıyoruz, gerek yoktur
    Erbakan’ın notuna şoke eden cevap: ABD’den uçak alıyoruz, gerek yoktur
    Süresiz nafakaya Meclis ayarı mı geliyor?
    Süresiz nafakaya Meclis ayarı mı geliyor?
    Ekimde öğretmen ataması olacak mı?
    Ekimde öğretmen ataması olacak mı?
    DGS başvuruları hangi tarihlerde yapılacak? Son dakik DGS haberleri
    DGS başvuruları hangi tarihlerde yapılacak? Son dakik DGS haberleri

    Günün Karikatürü

    4 Ekim 2018
    2018 nafaka miktarı ne kadar?
    2018 nafaka miktarı ne kadar?
    BİM Şok aktüel indirim ürünleri kataloğu listesi!
    BİM Şok aktüel indirim ürünleri kataloğu listesi!