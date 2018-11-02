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Erdoğan'ın çağrısı Apple'ı eritti... Tim Cook: Türkiye'de satış yapamıyoruz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD menşeli Apple'ın değil, ona alternatif markaların satın alınması çağrısı yapmıştı. Erdoğan'ın çağrısı, Apple'ın beklentilerini düşürmesine yol açtı. Apple'ın CEO'su Tim Cook Türkiye'de satış konusunda problem yaşadıklarını belirtti.

02 Kasım 2018 Cuma 12:08
Erdoğan'ın çağrısı Apple'ı eritti... Tim Cook: Türkiye'de satış yapamıyoruz

Popüler kültürün zorunluluk olarak tanıtmaya çalıştığı, teknoloji harikası olarak lanse edilen ve bir telefondan çok yaşam tarzı haline getirilen Apple, Türkiye'deki cazibesini yavaş yavaş yitiriyor. Bunun en büyük kanıtı ise apple'ın CEO'su Tim Cook'un açıklamaları.

Apple'ın CEO'su Tim Cook yaşanan kur dalgalanması nedeniyle gelişmekte olan ülkelerdeki hedeflerini tutturamayacaklarını açıkladı.

Fiyatlar cep yakıyor 

Türkiye'deki bu durumun iki sebebi bulunuyor. İlk sebep Apple'ın Türkiye'ye uyguladığı fiyat politikası. Özellikle fiyatları neredeyse 2 katı oranla zamlayan Apple, bu noktada büyük tepkiyle karşılaştı.

On binlerce liraya telefon satan Apple'dan, en sadık kullanıcılar bile vazgeçmeye başladı.

Erdoğan'ın boykot çağrısı

Tim Cook'un sözlerine sebep olan bir diğer olay da Başkan Erdoğan'ın Apple'ı boykot etme çağrısı. Daha önce Apple'a karşı asyalı veya yerli markaların alınması çağrısında bulunan Erdoğan'ın bu sözleri toplum genelinde önemli oranda karşılık buldu. Bu iki etkenin birleşmesi Tim Cook'u rahatsız edecek derecede satışların düşmesine yol açtı.

Apple'a tepki 

Apple son zamanlarda uyguladığı fiyat ve teknoloji konularında oldukça fazla eleştiri alıyor. Özellikle yeni çıkan telefonlarda önemli değişiklik yapılmaması buna etki ediyor.

Haber Tarihi: 02 Kasım 2018 Cuma 12:08
  1. Apple
  2. Recep Tayyip Erdoğan
  3. Tim Cook
  4. abd
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