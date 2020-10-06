Erdoğan’ın başsağlığı mesajını öyle bir çarpıttı ki… Karşınızda Emin Çölaşan namussuzluğu

Türk – İslam düşmanı Sözcü’nün önde gelen provokatörlerinden Emin Çölaşan, bugünkü yazısında Mehmet Fırıncı Hoca’nın cenaze merasimi ve hakkındaki taziye mesajlarına ilişkin rezil yorumlarda bulundu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, Mehmet Fırıncı Hoca için yayınladığı taziye mesajını, “Din siyasete alet edildi” diye yorumlayan Çölaşan, Başta İçişleri Bakanı Süleyman Soylu olmak üzere, AK Partili isimlerin cenaze merasimine katılmasını da hazmedemedi.

Çölaşan’ın bugünkü yazısının mide bulandıran bölümleri şu şekilde:

"Türkiye Cumhuriyeti cemaatler, tarikatlar, sahte şeyhler ve müritlerinin işgali altındadır.

Devlet her yönüyle onlara hizmet vermektedir.

Daha birkaç gün önce İstanbul'da ilginç bir olay yaşandı…

Nurcuların en önde gelenlerinden olan biri vefat etti…

Ve çarklar hemen dönmeye başladı.

Merhumu Eyüpsultan camisine gömdüler.

Bu gibi “Torpilli” gömmeler için Bakanlar Kurulu kararı gerekir.

Şimdiki sistemde nasıl olduğunu bilemiyorum, ya da Cumhurbaşkanlığı kararı mı gerekir?

Ve bu kararnameler gizlidir, Resmi Gazete'de yayınlanmaz.

Tören çok görkemli oldu.

Namazı iktidarın ön kapısını temsil eden Diyanet'in başkanı kıldırdı.

Katılanlar arasında İçişleri Bakanı, İstanbul Valisi, AKP'nin Genel Başkan Yardımcıları da vardı.

Recep Bey sosyal medya hesabından, Saidi Nursi'nin bu “Talebesi” için başsağlığı mesajı yayınladı.

Din bir kez daha siyasete alet edilmişti…Ve bu yapılanlar akıllara bir kez daha aynı soruyu getirdi:

Türkiye Cumhuriyeti kimlerin elinde kaldı, nereye koşturuluyor?"