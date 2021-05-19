Erdoğan'ın başarısı Karar gazetesi yazarı Mehmet Ocaktan'ı rahatsız etti

Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, geçtiğimiz günlerde "Anketten önemli sonuçlar çıktı" başlıklı yazısında, 22-30 Nisan tarihleri arasında, 26 ilde 2027 kişi üzerinde yüz yüze görüşme yöntemiyle yapılan Optimar anketinin sonuçlarını paylaşmıştı.

Ankette Türkiye'nin en büyük sorunu ekonomi ve işsizlik birinci sırada yer alırken, "ekonomiyi kim çözer" sorusuna ise "AK Parti" cevabı ön plana çıktı.

Liderler arasındaki çekişmenin de değerlendirildiği anket sonucunda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yüzde 30'luk oy oranıyla ilk sırada yer alırken, onu sırasıyla, Mansur Yavaş, oy kaybeden Ekrem İmamoğlu, Kemal Kılıçdaroğlu Kılıçdaroğlu, Selahattin Demirtaş ve Meral Akşener izledi.

Selvi'nin paylaştığı verilere göre; Cumhurbaşkanlığı seçiminde Erdoğan 38.6'yla ilk sırada gelirken, onu 15.7'yle Mansur Yavaş takip ediyor. Ekrem İmamoğlu'nun oy oranındaki gerileme ise burada da sürüyor. İmamoğlu ikincilikten üçüncü sıraya geriledi. Bu düşüş seyri devam ederse Akşener'in gerisine düşüp, dördüncü olacak. İmamoğlu yüzde 9.6 alırken Akşener 6.0'la dördüncü sırada geliyor. Kılıçdaroğlu ise yüzde 4.1'le beşinci sırada.

Ocaktan rahatsız oldu

Selvi’nin paylaştığı anket sonuçları Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu’na yakınlığı ile bilinen Karar gazetesinde kalem oynatan Mehmet Ocaktan’ı rahatsız etti.

Bugünkü yazısında anketi diline dolayan Ocaktan, “Mesela bu ankete göre, memleketimizin büyük sorunları olmadığı için yaşanan küçük sorunları(!) ancak AK Parti iktidarı çözebilirmiş… CHP, İYİ Parti ve diğer partilerin hiç şansı yokmuş. Ve tartışmasız en sevilen ve beğenilen lider Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’mış Hemen belirtelim, bu tür sipariş anketler bir siyaset duayeni olan Tayyip Erdoğan’ı asla mutlu etmeyecektir. Çünkü o Türkiye’de siyasetin nasıl bir evrilme içinde olduğunu herkesten daha iyi anlayacak siyasi tecrübeye sahiptir” diye yazdı.

Ocaktan’ın hazımsızlığı, Gelecek Partisi’ninde dahil olmak için çabaladığı muhalefet cephesindeki “seçim” korkusunu gözler önüne serdi.