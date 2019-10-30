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Siyaset

Erdoğan'ın bahsettiği 'müjde' Mazlum Kobani mi?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, terörle mücadele konusunda, "İnşallah yakında bu konuda milletimize müjdelerimiz olacaktır" demişti. Bu sözü üzerine Erdoğan'a, "Müjde dediğiniz Mazlum Kobani mi?" sorusu yöneltildi. Erdoğan'ın söz konusu soruya verdiği cevap dikkat çekti.

2019-10-30 15:54:00 - 2019-10-30 16:03:18
Erdoğan'ın bahsettiği 'müjde' Mazlum Kobani mi?

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu. Toplantı sonrası gazetecilerin sorularını cevaplayan Erdoğan, grup konuşması sırasında söylediği, "Bir müjdemiz olacak" sözüne dair dikkat çeken bir açıklamada bulundu.

"Bir müjdemiz olacak"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda, “Bazı ülkeler milli güvenliklerine tehdit olarak gördükleri teröristleri her nerede olursa olsun bulup ortadan kaldırıyorlar. Öyleyse Türkiye’nin de aynı hakka sahip olduğunu kabul ediyorlar demektir. Buna ellerini sıktıkları, övgüler dizdikleri teröristler de dahildir. İnşallah yakında bu konuda milletimize müjdelerimiz olacaktır” dedi.

"Bu işlerin haberi verilir mi?

Erdoğan, bu sözünü hatırlatan bir gazetecinin, "Bu kişi Mazlum Kobani kod adlı Ferhat Abdi Şahin mi?" sorusuna şöyle cevap verdi:

Niye acele ediyorsun. Bu işlerin haberi verilir mi? Amerika haber vere vere mi geldi?

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Yorumlar

aliço

Müjde, Hakkı yenmiş olan ekonomik buhran içinde kıvranan EYT lilere hakkının iade edilmesidir, kesin...Şimdiden teşekkürler reis.
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yankı

Yerden,göğe kadar haklısınız. ZTF,KEY ödemeleri yapıldı, EYT unutuldu. Millet bunu illaki hatırlatır.
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