Erdoğan’ın açtığı proje 45 bin aileye yetecek

Yeni Akit Ankara

Törende açılışı yapılan 21 tesis arasında Malatya 2. Organize Sanayi Bölgesi’nde faaliyete geçen “Malatya RDF BES ( Biyokütle Enerji Santrali )” projesi ile Mimsan Grup’ta yer aldı. Törene katılan Mimsan Grup Yönetim Kurulu Başkanı Enver İlhan, kurulu gücü 15.785 kWe/16.820 kWm olan RDF biyokütle enerji santrali ile yıllık 45 bin hanenin elektrik ihtiyacına eşdeğer enerji üreteceklerini açıkladı. Mimsan Grup, proje kapsamında Malatya sanayisinin elektrik ihtiyacının önemli bir kısmını yerinde karşılamayı hedefliyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan açılışa canlı olarak bağlandı

Malatya organize sanayi bölgelerindeki müteşebbislerin hayata geçirdiği 21 farklı tesisin açılış töreni, 22 Ekim Cumartesi günü gerçekleştirildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, açılışa Malatya 1. Organize Sanayi Bölgesi’ndeki fabrikadan canlı olarak bağlanırken, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, 21 yeni tesisin açılış kurdelesini kesti. Törende açılışı yapılan 21 tesis arasında Malatya 2. Organize Sanayi Bölgesi’nde faaliyete geçen “Malatya RDF BES ( Biyokütle Enerji Santrali )” projesi ile Mimsan Grup da yer aldı.

“Üretilen enerji, 45.000 hanenin elektrik ihtiyacına eşdeğer”

Açılış törenine katılan Mimsan Grup Yönetim Kurulu Başkanı Enver İlhan, Mimsan Grup’un her geçen gün artan yatırımları ile sürdürülebilir bir ekonomik büyüme modeli inşa etmeyi hedeflediklerini açıkladı. Enver İlhan sözlerine şöyle devam etti: “Kurulu gücü 15.785 kWe/16.820 kWm olan RDF Biyokütle Enerji Santrali ile yıllık 126.280.500 kWh elektrik üretilecek. Yani üretilen enerji, 45.000 hanenin elektrik ihtiyacına eşdeğer. Bu projemiz kapsamında Malatya sanayisinin elektrik ihtiyacının önemli bir kısmını yerinde karşılamayı hedefliyoruz. RDF Biyokütle Enerji Santrali, Malatya ve çevre illerdeki; budama artıklarını, tarlada bekleyen mısır sapı, pamuk sapı gibi zirai atıklardan elektrik üreterek, ekonomiye kazandıracak. Ayrıca proje kapsamında Malatya 1. OSB ve Malatya 2. OSB’deki atık su arıtma tesislerindeki arıtma çamurları da bertaraf edilerek, enerjiye dönüştürülecek. Günlük 50 ton, yıllık 18.000 ton arıtma çamuru bertarafı planlanmakta olup, bu santralle birlikte Malatya 1. OSB ve Malatya 2. OSB’de ki arıtma çamurundan kaynaklanan çevre problemi de ortadan kaldıracaktır” dedi.