Erdoğan'ın açıklamasının ardından fiyatı 15 TL'den 5 TL'ye düştü!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, enflasyon rakamlarının da açıklanmasının ardından sebze ve meyve fiyatlarındaki fırsatçılığa dikkat çekmiş, gereken adımların atılacağını duyurmuştu. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Delegeler Çalıştayı'nda "Fırsatçılıkla hareket eden birilerinin milletimizin sofrasına el uzatmasına izin vermeyeceğiz." diyerek belediyelerin önümüzdeki hafta sebze-meyve satışına başlayacaklarını ifade etmişti.

Fiyatlarda ciddi düşüş

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bakan Albayrak'ın gerekli adımların atılacağını duyurmasının ardından pazarda fiyatlar ciddi şekilde düştü. Aniden düşen sebze-meyve fiyatları, daha önce yapılan fırsatçılığın da itirafı olmuş oldu.

Patlıcan 5 TL'ye düştü!

Kara kışı ve Antalya'da yaşanan hortumu bahane ederen patlıcanın fiyatını 15 liraya çıkaran fırsatçılar, Erdoğan'ın "Pazardaki bu fiyatlara ayar çekme kararı aldık. Gerekirse bu adımları atacağız. Vatandaşımıza sağlıklı ucuz ürün vermeye çalışacağız. Belediyelerde ekmek uygulamasına benzer çalışmayı sebze-meyvede de yapabiliriz" açıklamasının ardından fiyatı 5 liraya kadar indirme kararı aldı.

Kaynak: Haberler.com