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Erdoğan'ın açıklamasının ardından fiyatı 15 TL'den 5 TL'ye düştü!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Halk ekmek gibi, halk sebze geliyor" açıklamasının ardından fiyatlar düşmeye başladı. 15 liraya satılan patlıcanın fiyatı 1 günde 5 liraya düştü.

08 Şubat 2019 Cuma 09:29

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, enflasyon rakamlarının da açıklanmasının ardından sebze ve meyve fiyatlarındaki fırsatçılığa dikkat çekmiş, gereken adımların atılacağını duyurmuştu. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Delegeler Çalıştayı'nda "Fırsatçılıkla hareket eden birilerinin milletimizin sofrasına el uzatmasına izin vermeyeceğiz." diyerek belediyelerin önümüzdeki hafta sebze-meyve satışına başlayacaklarını ifade etmişti.

Fiyatlarda ciddi düşüş

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bakan Albayrak'ın gerekli adımların atılacağını duyurmasının ardından pazarda fiyatlar ciddi şekilde düştü. Aniden düşen sebze-meyve fiyatları, daha önce yapılan fırsatçılığın da itirafı olmuş oldu.

Patlıcan 5 TL'ye düştü!

Kara kışı ve Antalya'da yaşanan hortumu bahane ederen patlıcanın fiyatını 15 liraya çıkaran fırsatçılar, Erdoğan'ın "Pazardaki bu fiyatlara ayar çekme kararı aldık. Gerekirse bu adımları atacağız. Vatandaşımıza sağlıklı ucuz ürün vermeye çalışacağız. Belediyelerde ekmek uygulamasına benzer çalışmayı sebze-meyvede de yapabiliriz" açıklamasının ardından fiyatı 5 liraya kadar indirme kararı aldı.

Kaynak: Haberler.com

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Haber Tarihi: 08 Şubat 2019 Cuma 09:29
  1. Hazine Ve Maliye Bakanı Berat Albayrak
  2. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
  3. Hazine Ve Maliye Bakanı Albayrak
  4. Başkan Recep Tayyip Erdoğan
  5. Hazine Ve Maliye Bakanı
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  17. R.T.E

YORUM YAZ

  • Arif GÖKArif GÖK29 dk önce
    Sayın BAŞKAN'ımveSaygıdeğer Receb Tayyib ERDOĞANSize diktatör dediler mi?Evet.Bunda inat ve ısrar ediyorlar mı?Evet.O halde dünya konjonktürü ve ülkenin nazik durumu adına lütfen bir kez sırf fakir fukara ve garip guraba adına diktatör gibi davranınız ki bu vallahi farz ve gerekli üstelik millet sizi ayakta alkışlayacak elleri kırılasıya ve sandıkları da patlatacak şaşırtıcı şekilde hem de..!Lütfen bir kez GEZİ'CİLERE davrandığınız gibi davranın;1-)Gıda teröristlerine karşı2-)Elektrik soyguncularına karşı3-)Dolar spekülatör ve provakatörlerine karşı4-)Meyve -sebze fırsatçıları ve muhtekir hain stokçulara karşıMANİFESTO YAYIMLAYIN1-)Kar marjı % 20'yi geçmeyecek.İhlal edenler bin katıyla cezalandırılacak ve meslekten ve her türlü ticaretten ortaklarıyla birlikte men edilecek2-)Üretici fiyatlarına nakliye hariç % 20'den fazla kar konulamayacak3-)Her türlü spekülatör ve provakatör en az beş yıl ceza alacak ve her güne bin tl ceza ödeyecek ve SOYADINI taşıyan hiç kimseye ve hiç bir yandaşına ticari izin verilmeyecekAllahaşkına ve adına bunu yapınız!!Göreceksiniz ertesi gün piyasa ve pazarlar %75 ucuzlayacak,çünkü tamamı kasıtlı ve şişme rakamlar!!!Bunu millet diktatörlükle değil Hz.Ömer adaletiyle karşılayacak ve alkışlayacak.Oyunuz da %70 olacak.Buna inanın.Tersi çıkarsa her türlü ceza ve hatta harakiri'ye razıyım.Bezdi millet.
  • Fatih KARA Fatih KARA 29 dk önce
    Bu haberden sonra marketin onunden geciyordum ozellikle girdim baktım 2 cesit fiyat gördüm 8 tl olan var 13 tl olan var sogana baktım 6 tl muz yerli 6 ithal 11tl üzum 9 tl domates 5 tl ye var 8 tl ye var biber 11 tl ye var 14 tl ye var hadi kolay gelsin

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