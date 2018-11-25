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Erdoğan'ı sinirlendiren olay! Hemen talimat verdi

AK Parti'nin 40 ilde belediye başkan adaylarını açıklamasının ardından kulislerde, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın, partililere adayların basına sızmaması yönünde talimat verdiği, ancak buna uyulmadığı için sinirlendiği öne sürüldü.

25 Kasım 2018 Pazar 14:39
Erdoğan'ı sinirlendiren olay! Hemen talimat verdi

40 ilde belediyeyi başkan adaylarının açıklandığı AK Parti'de gözler İstanbul, Ankara ve İzmir'deki büyükşehir adaylarının duyurulmasına çevrildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bu isimleri ne zaman açıklayacağı merak edilirken, kulislerde Erdoğan'ın partililere adayların basına sızmaması yönünde talimat verdiği, ancak buna uyulmadığı için sinirlendiği iddia edildi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin 23 Ekim’deki Meclis grup toplantısında, 31 Mart Mahalli İdareler Seçiminde Cumhur İttifakı’nın geçerli olmadığını ilan etmişti.

İttifaka devam kararı aldılar

Ancak AK Parti ile MHP,  Beştepe'deki kritik Erdoğan-Bahçeli görüşmesinden sonra yola tekrar ittifakla devam kararı alındı.

40 ilde AK Parti'nin adayı açıklandı

AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan cumartesi günü İstanbul Haliç Kongre Merkezi’nde düzenlenen AK Parti Belediye Başkanı Adayları Tanıtım Toplantısı’nda partisinin 14 büyükşehir ve 26 il belediye başkan adayını açıkladı.

Başkan Erdoğan sinirlendi

AK Parti kulislerinden GazeteDuvar'ın edindiği bilgiye göre günler öncesinden, partisinin yöneticilerine adayların basına sızmaması yönünde talimat veren Erdoğan buna uyulmadığı için sinirlendi.

AK Parti yöneticilerine uyarı

Özellikle en fazla merak edilen İstanbul, Ankara ve İzmir adayları için AK Parti’de konuşulan isimlerin, kendisi ilan etmeden basına sızmasına kızan Erdoğan parti yöneticilerini uyardı.

Haber Tarihi: 25 Kasım 2018 Pazar 14:39
  1. İzmir
  2. İstanbul
  3. Ankara
  4. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
  5. AK Parti Belediye Başkanı Adayları Tanıtım Toplantısı
  6. Erdoğan'ı sinirlendiren olay
  7. AK Parti

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