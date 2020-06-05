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Gündem

Erdoğan'ı etiketleyerek bu fotoğrafı paylaştılar! İYİ Parti espri yapmaya çalışırken saçmaladı

Dün akşam açıklanan 15 ilde uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamasının bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından iptal edilmesine İYİ Parti, sosyal medya hesabından espri yapmaya çalışırken saçmaladı.

Yeniakit Publisher
2020-06-05 16:37:00 -
Erdoğan'ı etiketleyerek bu fotoğrafı paylaştılar! İYİ Parti espri yapmaya çalışırken saçmaladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dün açıklanan sokağa çıkma kısıtlamasını bugün iptal etmesinin ardından İYİ Parti Twitter hesabından esprili bir karşılık vermeye çalışırken saçmaladı. 

"Son kararınız mı Sayın Erdoğan?"

İYİ Parti, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Twitter hesabından paylaştığı "Bunun için, Cumhurbaşkanı olarak, 15 ilimizi kapsayan hafta sonu sokağa çıkma sınırlaması uygulamasını iptal etme kararı aldım. Vatandaşlarımdan, MASKE-MESAFE-TEMİZLİK kurallarına bu süreçte de titizlikle riayet etmelerini önemle rica ediyorum" mesajını alıntılayarak Kim Milyoner Olmak İster? isimli programdan bir görüntü alıp "Son kararınız mı Sayın Erdoğan?" yazdı.


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Yorumlar

cavit-20

Reis hafta sonu sokağa çıkma yasağını iptal ederek yine oyunları bozdu.
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Tarafsız

Saçmalık neresinde pek anlayamadık. İroni var, espiri var, saçmalık ne alaka? 
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