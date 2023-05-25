Erdoğan’ı destekleyeceğini açıklamıştı! Sinan Oğan meydan okudu: Hesap soracağım

Ata ittifakının cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan, seçimin ikinci turunda Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ı destekleyeceğini açıkladı.

Sinan Oğan gelen eleştirilere Instagram hesabından yanıt verdi.

Sinan Oğan'ın paylaşımında şu ifadelere yer verildi:

“Kin tutmuyorum kimseye ama kimin ne yaptığını da unutmuyorum. Çoğu şeyi içime atıyorum bazen. Ama derler ya, her şeyin bir zamanı var. Doğru zamanı bekliyorum. Yapılan hiçbir şeyin farkında değilim sanmayın beni. Uğraşmak istemiyorum sadece.”



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ERDOĞAN'I DESTEKLEDİ

Ata İttifakı cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan, Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci tur oylamasında Cumhurbaşkanı ve Cumhur İttifakı'nın adayı Recep Tayyip Erdoğan'ı destekleyeceklerini açıklayarak, "Bize ilk turda oy veren seçmenlerimizi de ikinci turda Sayın Erdoğan'ı desteklemeğe davet ediyorum." demişti.