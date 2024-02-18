Erdoğan’ı bırak Lütfü’ye bak! Dansöz Özgür'ü yerin dibine batıran haber
CHP'li Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş'ın bir vatandaşa, "Oy yoksa hizmet de yok" tehdidinden sonra gözler Özgür Özel'e çevrildi.
Özel, partisinin aday tanıtım toplantısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef aldı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hatay'daki çift başlılığa dikkat çekerek, "Hatay mağdur oldu, çünkü belediyesi bizde değildi" ifadelerini kullanıp, Savaş'ın hizmete engel olduğuna dikkat çekmişti.
Sen Lütfü'ye bir bak!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ifadelerini çarpıtan Özgür Özel ise "Hatay'da bile, Hataylıların, depremzedelerin gözlerine içine bakarak bu tehdidi, bu şantajı ifade etmekten çekinmedi." dedi.
Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li Lütfü Savaş'ın bir vatandaşa yönelik tehdidinden sonra gözler Özel'e çevrildi. Savaş ortaya çıkan videoda bir Hataylıyı, "Oy yoksa hizmet yok" diyerek korkutmaya çalışıyor.
Siyaset
Özgür Özel'den Kemal Kılıçdaroğlu'na gönderme