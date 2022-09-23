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Gündem Erdoğan’ı asmakla tehdit ediyordu! İsmail’den Halk TV’de iğrenç reklam
Gündem

Erdoğan’ı asmakla tehdit ediyordu! İsmail’den Halk TV’de iğrenç reklam

FOX TV'den CHP'nin kanalı Halk TV'ye geçen İsmail Küçükkaya, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı asmakla tehdit eden FETÖ hükümlüsü Gökçe Fırat'ın kitabını tanıttı.

Yeniakit Publisher
2022-09-23 14:11:00 -

İsmail Küçükkaya, Halk TV'deki programında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı bir dönem asmakla tehdit eden ve FETÖ'den yargılanan Gökçe Fırat Çulhaoğlu'nun kitabını tanıttı. Küçükkaya, kitabı kameralara göstererek "Gökçe Fırat, kitabıyla bizimle birlikte" diyerek tanıtım yaptı.

TÜRKSOLU dergisinin Twitter hesabından yapılan açıklamada da Küçükkaya'ya teşekkür edilerek, "Gazeteci İsmail Küçükkaya, Halk TV'de bu sabah yayımlanan İsmail Küçükkaya İle Yeni Bir Sabah programında başyazarımız Gökçe Fırat'ın kitabını tanıttı" denildi.

Ergenekon-Balyoz kumpas davalarına delil olarak kullanılan ve Cumhuriyet mitinglerinde açılan "Ordu Göreve" pankartını açan grubun başında olan Fırat, FETÖ'nün medya yapılanmasına yönelik soruşturmalar kapsamında tutuklanmıştı.

Zaman gazetesine destek için Çağlayan Adliyesi önündeki eyleme katılan Fırat, Bank Asya için de Twitter'dan destek mesajları yayınlamıştı.

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Yorumlar

Rabia Zafer

ASLA BAŞARAMAYACAKLAR KAYBEDECEKLER NOKTA! ŞEREFSİZ HAİN ALÇAKLAR AHMAKLAR SŪRŪSŪ.

Sss

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