Erdoğan'ı 9 sene yalnız bırakanlar şimdi konuşmasın!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katar'da Mısır'ın darbeci cumhurbaşkanı Sisi ile ayak üstü görüştü. Görüşme sonrası muhalifler, "9 yıldır katil diyordu, el sıkıştı" diyerek lüzumsuz propagandaya girişti.

Akit TV'de Murat Alan'ın sunumuyla ekranlarınıza gelen Manşetlerin Dili'nde, muhaliflerin bu tutumu da masaya yatırıldı.

Karahasanoğlu şunları söyledi:

Erdoğan'ın alternatifi dediğimiz isimler darbeci Sisi'yle çok daha öncesinde tokalaştı.

BirGün, "Katil dediği Sisi'yle el sıkıştı" dedi. Şimdi ben soruyorum, Sisi katil değil mi? Tayyip Erdoğan el sıkıştı, yanlış yaptı tamam doğru, biz de söylüyoruz. Ama Avrupa el sıkışırken bir tek Tayyip Erdoğan karşı duruyordu. 9 yılda Erdoğan'a bir kez olsun helal olsun dediniz mi? Demediniz. E şimdi kalktınız, "Katil dediğisi Sisi'yle Katar'da sıcak temas..." E mecbur bıraktınız?