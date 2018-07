Erdoğan’ı 7 yıl önce “Başkan” ilân eden kitap

RESUL EKREM ŞAHAN/ANKARA

Recep Tayyip Erdoğan, 19 Nisan 2010 tarihinde yaptığı açıklamada, “Başkanlık sistemine geçilebileceğini” söylediğinde kısa süreli bir tartışma yaşanmış, ancak kimse buna inanmadığı için tartışmalar kısa sürede sonlanmıştı.Buna karşın, halen gazetemizin Ankara Haber Müdürü olan gazeteci yazar Muhammet Kutlu, başkanlık sisteminin dünyadaki uygulamaları ve bu sistemin Türkiye’de uygulanıp uygulanamayacağını araştırarak yazdığı ve Erdoğan’ı daha 2011 yılında “Başkan” ilan ettiği “Başkan” adlı kitabıyla dikkat çekti. O kitabın önemli bir bölümünü dikkatinize sunarak Recep Tayyip Erdoğan’ın neden “Reis” ve dünya lideri olduğunu ortaya koymak istedik.

HABERSİZ GİTTİĞİ ŞEHİT EVİNDE KUR’AN OKUYUNCA…

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, 2011 yılında Ankara’nın Kazan ilçesinde, birkaç gün önce şehit vermiş bir aileye, ani bir ziyarette bulunur. Başbakan Erdoğan’ı karşılarında gören cenaze sahipleri gözlerine inanamazlar. Erdoğan, şehit yakınlarını kucaklayarak sabırlar diler, şehitliğin erdemlerini hatırlatarak moral vermeye çalışır. Devletin, bundan böyle hep yanlarında olacağını, her türlü ihtiyaçlarını karşılayacağını söyler. Başbakan, şehit yakınlarıyla otururken, Besmele çekip, gür sesiyle ezberden Kur’an okumaya başlar. Hem Kur’an okur, hem ağlar. Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı’nın, evlerine gelerek evlatlarının ruhu için dokunaklı sesiyle Kur’an okuduğunu gören şehit yakınları da ağlamaya başlarlar. Şehit evi, müthiş bir duygu yoğunluğuna sahne olur. Böyle bir şeyi ne görmüş, ne duymuşlardır. Bir Türkiye Başbakanı’nın, bir şehit evinde Kur’an okuması, İtalya ya da İspanya Başbakanının, Vatikan’a gelerek, her yıl Papa’nın yönettiği önemli bir ayini kusursuz şekilde yönetmesinin yapacağı etkiyle eşdeğer olsa gerek. Sizlere aktarmaya çalıştığımız bu iki dokunaklı olay, benzer pek çoklarında olduğu gibi, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ı özel bir lider yapıyor. İşte bu tür kendine has özelliklerinden dolayı Erdoğan, girdiği her seçimi kazanmayı başarıyor”