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Ekonomi Erdoğan'dan zam müjdesi: 2 bin 500 lira ve 5 bin TL zam yapacağız
Ekonomi

Erdoğan'dan zam müjdesi: 2 bin 500 lira ve 5 bin TL zam yapacağız

Açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Pratisyen hekimlere 2 bin 500 lira, uzman doktorlara 5 bin lira zam yapacağız" müjdesini verdi.

Yeniakit Publisher
2021-12-01 14:54:00 -
Erdoğan'dan zam müjdesi: 2 bin 500 lira ve 5 bin TL zam yapacağız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısı sonrası basın mensuplarının sorularını cevapladı.

Erdoğan, "Pratisyen hekimlere 2 bin 500 lira, uzman doktorlara 5 bin lira zam yapacağız. Emekliliğe de yansıyacak" müjdesini verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 3600 ek gösterge hakkında ise "'Ama' ile fakat' ile konuşmaya gerek yok. O da olacak." ifadelerini kullandı.

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Yorumlar

Cengiz

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