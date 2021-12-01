Erdoğan'dan zam müjdesi: 2 bin 500 lira ve 5 bin TL zam yapacağız
Açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Pratisyen hekimlere 2 bin 500 lira, uzman doktorlara 5 bin lira zam yapacağız" müjdesini verdi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısı sonrası basın mensuplarının sorularını cevapladı.
Erdoğan, "Pratisyen hekimlere 2 bin 500 lira, uzman doktorlara 5 bin lira zam yapacağız. Emekliliğe de yansıyacak" müjdesini verdi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 3600 ek gösterge hakkında ise "'Ama' ile fakat' ile konuşmaya gerek yok. O da olacak." ifadelerini kullandı.