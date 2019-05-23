Erdoğan'dan Vida'ya tavsiye: En az 3 çocuk

Beşiktaş'ın yıldızı Domagoj Vida, Hırvat basınına basınına verdiği röportajda geleceğiyle ilgili konuştu ve Beşiktaş'taki hedeflerini anlattı. Türkiye'de ve Beşiktaş'ta mutlu olduğunu söyleyen Vida, Türk futbolunda iz bırakmak istediğini söyledi.

Öte yandan Hırvat yıldız geçtiğimiz aylarda Hırvatistan Cumhurbaşkanı Kitarovic'in Türkiye'ye ziyaretinde Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen ve davet edildiği toplantıya katıldıktan sonra Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yaşadığı diyaloğu anlattı.

Vida, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Hırvatistan Cumhurbaşkanı Kitarovic'i ağırladığı toplantıda yer aldıktan sonra Erdoğan'la yaşadığı diyaloğu şu sözlerle anlattı:

"Çok güzel bir davetti. Bundan çok mutlu oldum ve gurur duydum. Erdoğan ile toplantıdan sonra konuştuk. Bana Türkiye'yi sevip sevmediğimi sordu. Ben de bu ülkeyi çok sevdiğimi söyledim. Sonraki sorusuna ise şaşırdım. Bana kaç çocuğum olduğunu sordu. Ben de bir çocuğum olduğunu söyleyince, en az 3 tane olması gerektiğini söyledi. Bu konuda onu dinler miyim? Bilemiyorum, bu işler belli olmaz. Erdoğan çok sıcak kanlı bir insan. Bu yaşadığımız diyalog da ilginç bir hatıra olarak bende kalacak."

Erdoğan'dan Vida yorumu

Cumhurbaşkanı Erdoğan Kitarovic ile ortak basın toplantısında konuşurken Beşiktaş'ın transfer ettiği Hırvat oyuncu Vida'ya değinerek, “2017'nin sonunda Hırvatistan'dan çok ciddi bir ithalat yaptık. Beşiktaş Hırvatistan Milli Takımının çok önemli oyuncusu olan Vida transfer oldu. Bu önemli bir ithalattı. Hayırlı olsun” demişti.