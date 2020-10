Erdoğan'dan uyarı: Tacizler sürerse cevabını veririz

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan; Reyhanlı Barajı, Afrin Çayı Davutlar Regülatörü ve Derivasyon Kanalı, Tahtaköprü Barajı Yükseltilmesi ve Hatay İçme Suyu Arıtma Tesisi Açılış Töreni’ne İstanbul’dan katıldı. Sözlerine, eserlerin ülkeye ve şehre kazandırılmasında emeği geçenleri tebrik ederek başlayan Erdoğan, Reyhanlı Barajı’nın Amik Ovası’nın taşkınlardan korunmasını ve sulanmasını sağlayacak, toprakların bereketini artıracak önemli bir yatırım olduğunu söyledi.



Salgına rağmen dimdik ayaktayız



Türkiye’nin dünyadaki kriz merkezlerinin tam göbeğinde yer almasına rağmen, dimdik ayakta olmasını birlik ve beraberliğinin gücü yanında her alandaki sağlam alt yapısına borçlu olduğunu ifade eden Erdoğan, dün Konya’da şehir hastanesinden lojistik merkezine ve çevre yoluna kadar pek çok önemli eserin açılışını gerçekleştirdiklerini anlattı.



Her yerde mazlumun yanındayız



Suriye’den Libya’ya Doğu Akdeniz’den Kafkasya’ya kadar her yerde dostların, kardeşlerin mazlumların yanında yer aldıklarını anlatan Erdoğan, şöyle devam etti: “Son dört yılda gerçekleştirdiğimiz Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı, Barış Pınarı ve İdlib harekatlarımızın buradaki kardeşlerimize vefamızın gereğidir. Tıpkı Balkanlar’da, Kafkaslar’da, Akdeniz’de olduğu gibi bu uzun güney sınırımızda da istikrar sağlanana kadar sahada aktif bir şekilde yer almayı sürdüreceğiz.



Sabrımızı zorlamasınlar!



Terör örgütlerine ve kullanan güçlere ses çıkarmayanların konu Türkiye olunca her türlü ahlaki ilkeyi, hakkı, hukuku bir kenara bırakmaları bizi yolumuzdan döndürememiştir, döndüremeyecektir. Suriye’de halen var olan terör bölgeleri ya bize söz verildiği şekilde temizlenir ya da biz gider bunu kendimiz yaparız. İdlib’de yeni bir insanlık trajedisi yaşanmasına yol açacak hiçbir adımı asla kabul etmeyeceğiz. Sabrımızı zorlayan tacizler ve provakatif saldırılara hak ettikleri cevabı vermekte tereddüt göstermeyeceğiz.”