Erdoğan'dan Uras ailesine başsağlığı!
Başkan Erdoğan, yazar Güngör Uras'ın vefatı sebebiyle, Uras ailesini arayarak başsağlığı diledi.20 Ağustos 2018 Pazartesi 16:00
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ekonomi yazarı Güngör Uras'ın vefatı nedeniyle ailesine başsağlığı diledi.
Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından alınan bilgiye göre, Erdoğan, köşe yazarı Güngör Uras'ın vefatının ardından eşi Nuran Uras'ı telefonla aradı.
Erdoğan, Güngör Uras'a Allah'tan rahmet, ailesi, yakınları ve sevenlerine sabır ve metanet diledi.
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