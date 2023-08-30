  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Erdoğan’dan tarihi günde dikkat çeken mesaj! 30 Ağustos’ta Türkiye Yüzyılı vurgusu
Gündem

Erdoğan’dan tarihi günde dikkat çeken mesaj! 30 Ağustos’ta Türkiye Yüzyılı vurgusu

Yeniakit Publisher
2023-08-30 09:52:00 -
Erdoğan’dan tarihi günde dikkat çeken mesaj! 30 Ağustos’ta Türkiye Yüzyılı vurgusu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın yıl dönümü sebebiyle bir mesaj yayımladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın yıl dönümü sebebiyle yayımladığı mesajda, "30 Ağustos Başkomutan Meydan Muharebesi milletimizin asırlardır sürdürdüğü beka mücadelesinin en kritik dönüm noktalarından biridir." dedi.

 

TÜRKİYE YÜZYILI VURGUSU

Erdoğan, "Önümüzdeki dönemde atacağımız yeni adımlarla ülkemizin gücüne güç katacak, Türkiye'yi muasır medeniyetler seviyesinin üstüne çıkartacağız. Türkiye Yüzyılı vizyonumuzu mutlaka gerçeğe dönüştüreceğiz." ifadelerine yer verdi.

 

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın 30 Ağustos Zafer Bayramı Mesajı:
ÖNE ÇIKAN VİDEO

 

“Önümüzdeki dönemde atacağımız yeni adımlarla ülkemizin gücüne güç katacak, Türkiye’yi muasır medeniyetler seviyesinin üstüne çıkartacağız. Türkiye Yüzyılı vizyonumuzu mutlaka gerçeğe dönüştüreceğiz.”

Kararı Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! Kurtuluş Savaşı gazilerinin mirasçılarına "İstiklal Madalyası" verilecek
Kararı Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! Kurtuluş Savaşı gazilerinin mirasçılarına “İstiklal Madalyası” verilecek

Gündem

Kararı Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! Kurtuluş Savaşı gazilerinin mirasçılarına “İstiklal Madalyası” verilecek

Ankara'da sürpriz gelişme
Ankara'da sürpriz gelişme

Gündem

Ankara'da sürpriz gelişme

Putin zirvesinde!" target="_blank">
Dünyanın gözü Erdoğan-Putin zirvesinde!
Dünyanın gözü Erdoğan-Putin zirvesinde!

Gündem

Dünyanın gözü Erdoğan-Putin zirvesinde!

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Huseyin

emekli asgari ucretliyle nasıl olacak bu yuzyil
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23