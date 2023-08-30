Erdoğan’dan tarihi günde dikkat çeken mesaj! 30 Ağustos’ta Türkiye Yüzyılı vurgusu
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın yıl dönümü sebebiyle bir mesaj yayımladı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın yıl dönümü sebebiyle yayımladığı mesajda, "30 Ağustos Başkomutan Meydan Muharebesi milletimizin asırlardır sürdürdüğü beka mücadelesinin en kritik dönüm noktalarından biridir." dedi.
TÜRKİYE YÜZYILI VURGUSU
Erdoğan, "Önümüzdeki dönemde atacağımız yeni adımlarla ülkemizin gücüne güç katacak, Türkiye'yi muasır medeniyetler seviyesinin üstüne çıkartacağız. Türkiye Yüzyılı vizyonumuzu mutlaka gerçeğe dönüştüreceğiz." ifadelerine yer verdi.
Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın 30 Ağustos Zafer Bayramı Mesajı:
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“Önümüzdeki dönemde atacağımız yeni adımlarla ülkemizin gücüne güç katacak, Türkiye’yi muasır medeniyetler seviyesinin üstüne çıkartacağız. Türkiye Yüzyılı vizyonumuzu mutlaka gerçeğe dönüştüreceğiz.”
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