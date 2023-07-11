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Medya Erdoğan’dan tam 90'a gol! Hiç kimse bunu beklemiyordu
Medya

Erdoğan’dan tam 90'a gol! Hiç kimse bunu beklemiyordu

Yeniakit Publisher
2023-07-11 15:59:00 -
Erdoğan’dan tam 90'a gol! Hiç kimse bunu beklemiyordu

Sabah gazetesi yazarı Burhanettin Duran, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın NATO, ABD ve AB ile ilişkileri hareketlendirmek istediğine vurgu yaptı.

Sabah gazetesi yazarı Burhanettin Duran, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın NATO, ABD ve AB ile ilişkileri hareketlendirmek istediğine vurgu yaptı. “Vilnius Zirvesi’ne giderken Erdoğan yaptığı açıklamalarla, Batı ile ilişkileri yeni bir temele taşıma iradesini sergiliyor” diyen Duran, yazısında özetle şunları kaydetti: “İsveç’in NATO üyeliği ile ilgili olarak “Önce gelin Türkiye’nin Avrupa Birliği’nde önünü açın, ondan sonra biz de Finlandiya ile nasıl onun önünü açtıysak, İsveç’in de önünü açalım” mesajı verdi. Bu mesaj Erdoğan’ın önceki gün ABD Başkanı Biden ile yaptığı telefon görüşmesinin içeriği ile de uyumluydu. Ankara’nın AB’ye tam üyelik sürecinin canlandırılması talebi Washington’ın F-16’ların satışını İsveç’in NATO üyeliğine onay ile ilişkilendirmesine karşılık olarak görülebilir. Nitekim Biden’ın CNN International’daki mülakatında F-16 meselesini İsveç ve Yunanistan ile birlikte anması dikkatlerden kaçmadı. Ancak bu yaklaşımın çok dar bir değerlendirme olacağı görüşündeyim. Vilnius Zirvesi’ne giderken Erdoğan yaptığı açıklamalarla, Batı ile ilişkileri yeni bir temele taşıma iradesini sergiliyor. Seçmenden 5 yıllık görev onayı almanın gücüyle NATO, ABD ve AB ile ilişkileri hareketlendirmek istiyor.”

 

 
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Yorumlar

İsveç

Kur’an-I Kerim yakan İsveç’e NATO onayı verdik!

tikA

Ha haha
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