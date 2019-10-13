Erdoğan'dan sürpriz F-35 çıkışı! 'Gelmeye başladı' deyip duyurdu

Gazetecilere F-35 konusu hakkında konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ''F-35 olayını da çok. Öyle veya böyle biz de F-35 in muadili uçak üreten yerler var mı var. Oralardan teklifler gelmeye başladı. Mesele güçlü olmak.'' ifadelerini kullandı.

Şu an itibariyle tespit ettiğiniz noktada akıl tutulması yok değil var. Bütün bunlara rağmen sabırla bu süreci götürmek durumundayız. Öfke ile kalkan zarar ile oturur. Sabırla inşallah zafere.

ABD Başkanı Donald Trump ile bir kaç kez görüşmemiz oldu. Ayın 13'ünde randevulaşmamız oldu.

'Ekonomik yaptırım' gibi ifadeler kullanılıyor... Bugün Almanya Şansölyesine de söyledim. NATO'da ortak olduğunuz stratejik ortağınıza yönelik ekonomik yaptırımlarınızı ve silah göndermeyeceğim demenizi bana bir izah edin dedim. Siz bize silahı bedava vermiyorsunuz. Biz bulunduğumuz noktada NATO'yu nasıl koruyacağız. Siz vermezseniz dünyada bu silahları temin edecek yer bitmedi.

İHA'yı vermediler İHA'yı yaptık. SİHA'yı vermediler SİHA'yı yaptık. Şimdi bir kademe daha ilerisini yapıyoruz. Bizim dik durmamız yolumuza bu şekilde devam etmemiz en idealidir.

Acil durumlarda çok daha farklı versiyonlarımız var. F-35 olayını da çok çok önemsemiyoruz. 1.4 milyon dolar ödeme yaptık. Gövdeye ait parçasını biz Türkiye'de üretiyoruz. Burada yapıldığı halde böyle bir karar alıyorlar.

Öyle veya böyle biz de F-35 in muadili uçak üreten yerler var mı var. Oralardan teklifler gelmeye başladı. Mesele güçlü olmak. HABER7