Erdoğan'dan sürpriz açıklama: Keşke Esed gelseydi onunla...

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan'ın Beşar Esed'la ilgili "Keşke Özbekistan’a gelseydi, görüşürdüm" dediği ortaya çıktı.

Seneler sonra Türkiye ile Suriye arasındaki ilişkilerin direkt hale gelmesi gündemdeyken, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan- Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad arasında yeni bir gelişme yaşandı.

AK Partiye yakın Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, dün 'Şangay Beşlisi' olarak bilinen Şangay İşbirliği Örgütü Zirvesi için Özbekistan'a giden Erdoğan'ın geçtiğimiz AKP Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) toplantısında şunları söylediğini aktardı:

"Keşke Esed Özbekistan’a gelseydi, görüşürdüm. Ama o oralara gelemez. Onun yüzünden, onun tutumundan dolayı Suriye bölünmek üzere. O kendi iktidarını korumak için muhaliflerle savaşa tutuştu. Kendi iktidarını korumayı tercih etti. Kendi kontrol ettiği alanları korumayı düşündü. Ama büyük toprakları koruyamadı."

Selvi, bu sözlerden sonra Erdoğan'ın bir kez daha "Keşke Özbekistan’a gelseydi, görüşürdüm" dediğini ve şöyle devam ettiğini söyledi:

"Bunları yüzüne karşı söylerdim. Biz o zaman kendisine ‘Bak, böyle yaparsanız Suriye bölünür’ dedik. O muhalifler için bunlar kalabalık ama silahları yok diye düşündü. Bizim uyarılarımızı dikkate almadı. Ama oraya Amerika’nın, Rusya’nın gireceğini düşünmedi. Kendi iktidar alanını korumayı tercih etti ama Suriye’nin büyük topraklarını koruyamadı."