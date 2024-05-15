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Gündem Erdoğan'dan Slovakya Başbakanına yönelik suikasta kınama!
Gündem

Erdoğan'dan Slovakya Başbakanına yönelik suikasta kınama!

Yeniakit Publisher
2024-05-15 20:48:00 - 2024-05-15 21:15:38

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Slovakya Başbakanı Robert Fico'ya yönelik gerçekleştirilen silahlı saldırıya ilişkin sosyal medya hesabından kınama mesajı yayımladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

Slovakya Başbakanı Robert Fico'ya yönelik gerçekleştirilen menfur suikast girişimini şiddetle kınıyor, saldırıda yaralanan Sayın Fico'ya acil şifalar diliyorum. Slovakya halkına ve hükûmetine, ülkem ve milletim adına geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum.

Rusya yanlısı siyaseti eleştiriliyordu

Slovakya Başbakanı Robert Fico, başkent Bratislava'nın yaklaşık 180 kilometre kuzeydoğusundaki Handlova kasabasında hükümet toplantısının yapıldığı bir kültür merkezinin önünde silahlı saldırıya uğramış, saldırgan olay yerinde polis tarafından yakalanmıştı. Göreve geldikten sonra Ukrayna'ya askeri yardımı askıya alan ve Rusya ile iletişimi tekrar tesis eden Fico, "Rusya yanlısı bir siyaset izlemekle" eleştiriliyordu.

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