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Erdoğan'dan sigara içen muhtara baskın

Beştepe'de 48'inci Muhtarlar Toplantısı'nda Başkan Erdoğan, toplantıya katılan bir muhtarın sigara paketini alarak, sigarayı bırakmasını istedi.

21 Kasım 2018 Çarşamba 23:48
Erdoğan'dan sigara içen muhtara baskın

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Sergi Salonu'nda düzenlenen 48'inci Muhtarlar Toplantısı'na katıldı. Erdoğan, toplantı sonrası yemeğe geçtiği sırada, bir muhtarın sigara paketini alarak, sigarayı bırakmasını istedi.

Muhtarın sigara paketini aldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, toplantıya katılan bir muhtarın sigara paketini alarak, sigarayı bırakmasını istedi. Kamuoyunda, Başkan Erdoğan'ın, sigara başta olmak üzere tüm zararlı alışkanlıklarla ve bağımlılıkla mücadele konusundaki özel hassasiyete sahip olduğu biliniyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, 2010 yılında, başbakanlığı sırasında, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından, sigara ile mücadelesinden dolayı "Sigara ile Küresel Mücadele Özel Ödülü" verilmişti.

Haber Tarihi: 21 Kasım 2018 Çarşamba 23:48
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