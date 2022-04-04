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Siyaset Erdoğan'dan sert tepki: Bu bir darbedir!
Siyaset

Erdoğan'dan sert tepki: Bu bir darbedir!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Tunus’taki gelişmeleri demokrasinin lekelenmesi olarak görüyoruz. Seçilmişlerin bulunduğu Meclis'in feshi, Tunus'un geleceği açısından düşündürücüdür ve Tunus halkının iradesine bir darbedir" açıklamasını yaptı.

Yeniakit Publisher
2022-04-04 21:32:00 -
Erdoğan'dan sert tepki: Bu bir darbedir!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tunus'taki son gelişmelere ilişkin açıklama yaptı.

Erdoğan, "Tunus’ta 30 Mart 2022 tarihinde Genel Kurul oturumu düzenleyen Halkın Temsilcileri Meclisi’nin feshedilmesini ve oturuma katılan milletvekilleri hakkında soruşturma başlatılmasını üzüntüyle karşılıyoruz. Bu gelişmelerin, Tunus’ta demokratik meşruiyetin tesisine yönelik sürdürülen geçiş sürecine zarar vermemesini ümit ediyor, seçimlere ilişkin açıklanan Yol Haritası’nın hayata geçirilmesine önem atfediyoruz" dedi.

"Tunus’taki gelişmeleri demokrasinin lekelenmesi olarak görüyoruz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Geçiş sürecinin ancak milli iradenin tecelligahı olan Meclis dahil, toplumun tüm kesimlerinin katkısıyla, kapsamlı ve anlamlı bir diyalogla başarıya ulaşabileceğine inanıyoruz" sözlerine yer verdiği açıklamasında şunları kaydetti:

"Demokrasi seçilmişler ile atanmışların birbirlerine saygısının tecessüm ettiği bir sistemdir. Tunus’taki gelişmeleri demokrasinin lekelenmesi olarak görüyoruz. Seçilmişlerin bulunduğu Meclis’in feshi, Tunus’un geleceği açısından düşündürücüdür ve Tunus halkının iradesine bir darbedir. Türkiye olarak, bu kritik süreçte dost ve kardeş Tunus’un ve Tunus halkının yanında olmaya devam edeceğiz."

 

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