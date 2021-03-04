Erdoğan'dan sert sözler: Yaşadığımız hadiseler bunların bağnazlığını ortaya çıkarıyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda konuştu.

Erdoğan'ın konuşmasının satırbaşları şu şekilde:

Milletin rızasını esas almayı sürdüreceğiz. Kendisini şehrin ve milletin üstünde gören varsa yanlış yerde olduğunu bilmelidir. Kadim davamız dışında hiç kimse vazgeçilmez değildir. Ülkemizin 81 vilayetinin tamamında ulaşmadık tek bir insanımızı dahi bırakmayacağız.

Karşımızda 40 yamalı bohça misali oluşturulan ittifak, şimdiden tel tel dökülmeye başladı. CHP'nin gerçek yüzünü göstermek için kendilerini muhatap alıp cevap vermek durumunda kalabiliyoruz. Yapısı ve üslubuyla CHP diye bir partiye yer olmadığını görebiliyoruz. CHP yıllarca bu ülkenin vatandaşlarının bir bölümü Atatürkçülük, çağdaşlık gibi değerleri kullanarak istismar etmişti. Yaşadığımız bazı hadiseler buı partinin bağnazlıkta sınır tanımadığını yeniden ortaya çıkarıyor.

Bir süredir reform programları ile kamuoyunun huzuruna çıkıyoruz. İktidarda olmamıza rağmen reform gündemine en sıkı biz sarılıyoruz. Sessiz devrimler olarak nitelendirdiğimiz nice reformlarla ülkemizin çehresini değiştiren parti biziz. Milletimizin beklentisi olan nice düzenlemeyi hayata geçiren de biziz.

Yargı Reformu Strateji Belgesi son dönemdeki en önemli hukuk düzenlemelerimin çatı belgesiydi. Salı günü İnsan Hakları Eylem Planımızı açıkladık. En önemli reform müjdesi yeni ve sivil anayasa hazırlama müjdesi olmuştur. Siyasi partilerden STK'lara, medyadan iş dünyasına kadar tüm kesimleri bu sürece yapıcı katkı vermeye davet ediyoruz.

AK Parti ve Cumhur İttifakı olarak biz kendi hazırlıklarımızı yapacağız. Böyle bir sürecin 84 milyonun tamamını kuşatacak şekilde yürümesi için elimizden gelen gayreti göstereceğiz. Biz ülkemizin gelecek asrını düşünürken şehirlerimizi yeniden 30 yıl öncesine geri döndürmeye başladığını görmekten özellikle üzüntülüyüz. İstanbul ve İzmir başta olmak üzere CHP'nin yönetimindeki belediyeler yeniden çöp, çukur, çamur devrini hortlatmışlardır. Bir de utanmadan çalışıyoruz demezler mi?

Seçimlerde bunlar yıkmaya geliyoruz derken siyasi bir değişimi kastettiklerini sanmıştık. Meğer bunlar şehirlerimizi yıkmaya geliyormuş. Çöp dağlarının yeniden ortaya çıkması yıkım değil de nedir? AK Parti'nin yönetimindeki herhangi bir belediyede ortaya çıksa yeri göğü yıkmak için hazır bekleyenlerin CHP'nin belediyelerin de kör kesilmesi...