Erdoğan'dan restoran ve cafe açıklaması

Koronavirüs salgını sürecinde artan vaka ve vefat sayıları sonrasında restoran, lokanta, cafe vb. yerler kapatılmış; sadece paket servis ve gel-al şeklinde çalışmalarına izin verilmişti.

"Restoranlar ne zaman açılacak?"

Vakalardaki azalma eğilimi sonrasında gündeme gelen "Restoranlar ne zaman açılacak?" sorusu ise Cuma namazı çıkışında kameraların karşısına çıkan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a soruldu. Erdoğan bu soruya "Restoran işletmecilerine ilişkin kısıtlamalarla ilgili konuyu Kabine toplantımızda yeniden ele alacağız. Her ne kadar işi sıkı tutacağız deseler de maalesef sıkı tutulmuyor. Şu anda başarılı bir süreç var. Bu süreci tekrar tersine çevirmek, böyle bir şeyin altına girmek, risk almak istemiyoruz. O nedenle veriler önümüze bir gelsin. Buna göre değerlendirmemizi yapıp uygun ise adımları atarız" sözleriyle yanıt verdi.