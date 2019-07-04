Erdoğan'dan rest: Anlayacakları dilden konuşmasını biliriz!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pekin’den Türkiye’ye hareketinden önce aralarında Ülke TV Genel Yayın Yönetmeni Hasan Öztürk ve Kanal 7 Ankara Temsilcisi ve Haber 7 yazarı Mehmet Acet’in de bulunduğu gazetecilerin sorularını cevapladı.



Cumhurbaşkanı Erdoğan "Kıbrıs Rum kesiminin sondaj faaliyetleri devam ediyor. Karşı tarafın hukuk tanımazlığına karşı ne tür tedbirler alınıyor?" sorusuna şöyle cevap verdi;



"Hukuk içinde atılması gereken adımları atıyoruz. Bundan sonra da böyle götürmeye çalışacağız. Ama karşımıza hukuk tanımazlar çıkarsa, onların anlayacağı dil neyse o dille de konuşmasını biliriz. Orada hiçbir hukuku olmayanların kendilerine hak istihsal etmeleri kabul edilebilir bir şey değil. Zaten Güney Kıbrıs bugüne kadar hiçbir zaman hukukla hareket etmedi. AB’ye girişi şaibeli olan Güney Kıbrıs Rum Yönetimi oradan aldığı güçle KKTC’yi korkutmaya çalışıyor.

Biz bu AB'ye nasıl inanalım?

AB de dürüst hareket etmiyor. Bürgenstock’ta KKTC’ye en büyük haksızlık yapılmıştır. Referandumda hayır dediği halde Güney Kıbrıs AB’ye alınmıştır; Kuzey Kıbrıs evet dediği halde alınmamıştır. AB’nin mali yaptırımlar noktasında da Kuzey Kıbrıs’a ödemesi gereken para ödenmemiştir. Şimdi biz bu AB’ye nasıl inanalım? Bunlar dürüst değil. Bunların hepsi gaspçı. Burada da yaptıkları yine bu."