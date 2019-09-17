Erdoğan'dan Putin ve Ruhani'ye sürpriz ikram!
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Üçlü Liderler Zirvesi'nde Rusya Devlet Başkanı Putin ve İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'ye Aydın inciri ikram etti.17 Eylül 2019 Salı 13:37
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Suriye Zirvesi için dün Ankara'daydı.
Sabah saatlerinde başkente gelen konuk liderler, gün boyu Çankaya Köşkü'ndeydi.
Aydın İncir'i yediler
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, akşam saatlerinde 3'lü zirvenin ardından Putin ve Ruhani'ye meyve tabağı ikram etti.
Rusya Devlet Başkanı ve İran Cumhurbaşkanı'nın, Aydın incirinin tadına baktığı anlar objektiflere yansıdı.
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