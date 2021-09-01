Erdoğan'dan Özbekistan mesajı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Özbekistan'ın bağımsızlığının 30. yıl dönümünü kutladı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Özbekistan'ın 30. bağımsızlık yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayınladı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Maziden atiye uzanan kadim kardeşlik bağlarımızın olduğu dost ülke Özbekistan'ın 30. bağımsızlık yıl dönümünü tebrik ediyor, tüm Özbek halkına şahsım ve milletim adına selamlarımı, sevgilerimi iletiyorum." ifadesini kullandı.