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Siyaset Erdoğan'dan Özbekistan mesajı
Siyaset

Erdoğan'dan Özbekistan mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Özbekistan'ın bağımsızlığının 30. yıl dönümünü kutladı.

Yeniakit Publisher
2021-09-01 09:59:00 - 2021-09-01 10:01:16
Erdoğan'dan Özbekistan mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Özbekistan'ın 30. bağımsızlık yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayınladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Maziden atiye uzanan kadim kardeşlik bağlarımızın olduğu dost ülke Özbekistan'ın 30. bağımsızlık yıl dönümünü tebrik ediyor, tüm Özbek halkına şahsım ve milletim adına selamlarımı, sevgilerimi iletiyorum." ifadesini kullandı.

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