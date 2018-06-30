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Erdoğan'dan 'oy kaybı' talimatı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dün gerçekleşen MKYK toplantısında 24 Haziran seçimlerinde AK Parti'nin oy oranının neden düşük çıktığının irdelenmesi analiz edilmesi gerektiğini söylediği öğrenildi.

30 Haziran 2018 Cumartesi 08:08
Erdoğan'dan 'oy kaybı' talimatı!

Ak Parti MKYK ve MYK toplantıları dün 24 Haziran seçimleri gündemiyle toplandı. Toplantıda Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın seçimlere dair görüşleri alıp değerlendirmelerde bulunduğu bildirildi. 

'İYİ İRDELEMEMİZ GEREK'

Milliyet'te yer alan habere göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçim sonuçlarına ilişkin "Seçim sonuçlarıyla ilk turda Cumhurbaşkanlığını kazandık. Seçimden de birinci parti çıktık. Ortada elbet bir başarı var ancak oy kaybının iyi irdelenmesi, analiz edilmesi gerekiyor. Partinin oyu neden böyle çıktı bakmamız gerek” dediği öğrenildi. Erdoğan’ın bu konuyu yerel seçime bağladığı da kaydedilirken, “Kongre sonrası tüm analizlerimizi de  yaparak yerel seçim çalışmalarına hız vereceğiz. Tüm gücümüzle buna odaklanacağız” dediği bildirildi.

GİZLİ OYLAMA YAPILDI

MKYK toplantısında TBMM Başkanlığı ile ilgili gizli oylama da yapıldığı öğrenildi. Oylama sonuçlarını Erdoğan MKYK üyeleri ile paylaşmazken, “Sonuçlar bende kalacak, sizlerle paylaşmayacağım. Meclis’te de bir istişare sürecinin ardından adayımızı açıklayacağız” dedi. 

YEMİN 7 TEMMUZ

MKYK ve MYK’da YSK’nın 5 Temmuz’dan önce 4 Temmuz tarihinde açıklama beklentisi oluşurken, kurmayların  7 Temmuz’da milletvekillerinin yemin edeceği, 8 Temmuz’da ise Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yenin edeceği takvim üzerinden çalışma yapıldığı öğrenildi. Erdoğan’ın 8 Temmuzda yemin ettikten sonra 9 Temmuz pazartesi günü Ak Parti grubunu toplayacağı, bu toplantıda da hem TBMM Başkan adayının hem de şu anda Başbakan Binali Yıldırım’ın yürüttüğü “Ak Parti Grup Başkanı”lığı görevine bir ismin seçileceği bildirildi.

KKTC VE BAKÜ PLANI

Erdoğan’ın da 11-12 Temmuz’da Brüksel’deki NATO zirvesi öncesinde 10 Temmuz tarihinde gelenekselleşen KKTC ziyaretini yapması bekleniyor. Erdoğan’ın aynı gün daha önce yaptığı “Söz seçim sonrası ilk yurtdışı ziyaretimi Azerbaycan’a yapacağım” açıklaması nedeniyle KKTC’den Bakü’ye geçebileceği de ifade ediliyor.

 

Haber Tarihi: 30 Haziran 2018 Cumartesi 08:08
  1. Erdoğan
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YORUM YAZ

  • YamanYaman4 sa önce
    Ak Parti milletvekili adaybelirlemelerini her ilde bağımsız bir şekilde yapacağı ve halka anket uygulayarak veya sms ilebir ön seçimle belirlemeli...o zaman bedavadan 1.sıra adaylarından bazilari sondan bile yer bulamayacak...Cumhurbaşkanı bu oy kaybının sorumlularını bulup biletlerini kesmeli...bir cok yerde millet tarafından sevilmedigi hiç bir icraat yapmadigi halde parti içinde bazıları tarafından vekil adayı yapılıyor bu da halkta öfkeyi neden oluyor ve sonuç bu şekilde cereyan ediyor...Mesela adiyaman 1.sıra adayı ahmet aydın millete sorulup aday yapılsa sonuncu bile olamaz...
  • TURAN ŞAHİNTURAN ŞAHİN7 sa önce
    Sayın BAŞKAN..siz sadece bu tür haberlerin altın da şu an burada yapılan yorumları dikkate alın yeter..gerçek raporu buralar verir.ne bir il ilçe başkanı nede mv..onlar hep menfaatci koltukçu.Temayül de bile çıkmayanlar ama vekil olabilenler.
  • meçulmeçul6 sa önce
    SAYIN BAŞKAN SEVİLMEYEN BELEDİYE BAŞKANLARINI MİLLETVEKİLİ YAPARSANIZ OLACAĞI BU ESNAFTAN TOKADI YERSİNİZ BİZİ DİNLEYEN YOKKİ BENİM SEÇMEDİĞİM BİR MİLLETVEKİLİNİ SEN SEÇERSEN OLACAĞI BU YANLIŞ SEÇİM TAKTİĞİNİZ VAR HALKA ESNAFA Bİ ANKET YAPTIRIP ADAM GİBİ ADAMLAR SEÇSENİZ BÖYLE OLMAZ TEŞEKKÜR EDERİZ....
  • MehmetMehmet6 sa önce
    Seçilen milletvekili adayları halkın nefret ettiği kişilerdi. İhale ve menfaat peşinde kışanlar baş köşeye samimi olanlar dışarıya atıldı. Feto ile alakası olmayan binlerce insan ebediyen küstürüldü haksızlık edildi. Öğretmen ve memurlar mağdur edildi. Belediye başkanları ağlata ağlata istifa ettirilerek vefasızlık yapıldı. Laikçilerin oyunu almak için islam alimlerine hakaret edildi.eleştiriye açık olmadılar. Eğer kendilerini düzeltmezlerse bu ak partinin son seçimi olur. Ak partilerden daha fazla ak partiyi düşünüyorum.
  • Adige_5454Adige_54545 sa önce
    Oy kaybını inceleme komisyonu kurup. Başınada oy kaybettiren ( Ali İhsan Yavuz) birilerini getirirlerse hiç şaşırmam.
  • mehmetmehmet5 sa önce
    sevilmeyen belediye başkanı yorumuna katılıyorum bulunduğum ilde belediye başkanı hiç sevilmiyor şehre bir gram faydası yok komşu iller güzel projeler hayata geçirdi bizde tık yokyaptıklarını hayrettle izliyoruz ak parti yerel seçimde eğerki değiştirmez ise hdp den daha aşağı oy alır ki bu şehir Trabzon ...
  • Mert ÖmerMert Ömer5 sa önce
    KHK İLE İŞİNDEN EDİLEN HAKSIZ YERE İHRAÇ EDİLEN AK PARTİ TABANI KÜSTÜRÜLDÜ.BU TABANDAKİ İNSANLAR HER ZAMAN AK PARTİYE VE CUMHURBAŞKANIMIZA OY VERİP DESTEKLEDİLER.FAKAT BAZI MENFEAT ÇEVRELERİ BUNLARIN UĞRADIĞI HAKSIZLIĞI GÖSTERMEDİLER VE SONUÇ FETÖCÜ OLMADIĞI HALDE İŞLERİNDEN EDİLEN BİNLERCE İNSAN KÜSTÜRÜLDÜ.TABAN YAVAŞ YAVAŞ KOPARTILIYOR.KÜSKÜNLÜKLER GİDERİLMEZSE SONUÇ DAHA VAHİM OLACAK.
  • HaticeHatice7 sa önce
    Kayibin yuzde 5 i fto cu olmadigi halde fto cu diye yaftalananlar oylarini kafalarina kim uygunsa onlara verdiler bunu cevremden biliyorum cogu kustu gorevden ihrac edilenler hapiste olanlar suclugunu ispat edemiyenler cok zorluk cekenler kustuler bazi hakim ve,savcilar da haksizlik yapiyor bu yuzden fto culerin ak partiye zarari bu suclu sucsuz herkesi kendilerini kurtarmak icin ftocu diye yaftaladilar iste bunlar hem ak partiye hem de tayyip beye oy vermediler eger kusler olmasaydi inanin tayyip beyin kesin cumhur ittifakiyla beraber yuze 60 di ak partide yuzde 50 55 arasi oy alacakti bunlar halk olarak gozlemlerim fto nun ak partiye zarari kuskunlerdir
  • erol kılıçerol kılıç7 sa önce
    Oturduğunuz yerden analiz yapılmaz; sahaya inin ve insanların sizden niçin uzaklaştığını hangi mikro planda yavaş yavaş koptuğunu hatalar üst üste gelince neden soğuduğunu keşfedin.
  • kadirkadir3 sa önce
    bütün sorunları haykırıyoruz kulak tıkıyorsunuz ögrenciye ver babasına verme tezat içindesiniz alın size bir örnek eyt zorla fakırlık maaşı alacam onuda istemiyorum
  • Ali mertAli mert7 sa önce
    Asgari ucretten otuz yil prim ode 1000 tl emekli maasi baglansin siz bu gidisle daha cok oy kaybedersiniz
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