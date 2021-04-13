Erdoğan'dan önemli açıklamalar! Yeni tedbir kararları açıklanıyor- CANLI

Milyonların beklediği Kabine Toplantısı sona erdi. Başkan Erdoğan, toplantının ardından alınan yeni kararları açıklıyor.

İşte Başkan Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar:

Sözlerime başlarken, milletimizin ve tüm İslam aleminin bugün ilk orucunu tuttuğumuz ramazan şerifini tebrik ediyorum. Rahmet ve bereket ayı olan ramazanın milletimizle birlikte tüm insanlığın sağlık huzurlu günlere kavuşmasına vesile olmasını diliyorum. Rabbimden bizleri ramazana ulaştırdığı gibi sağlık ve afiyetle bayrama eriştirmesini niyaz ediyorum.

Son Kabine Toplantımızdan bu yana, ülkemiz açısından çok önemli bir dizi programa katıldık. AB liderleri ile gümrük birliği, vize serbestisi dahil gündemdeki gelişmeleri konuştuk. Türkiye, Avrupa Birliği ile ilişkilerinde en baştan beri şeffaf ve samimi olmuştur. Avrupa Birliği'nden tek talebimiz diğer ülkelerle aynı süreçlerden geçmemiz.

Avrupa ülkelerinde salgın sürecinde yaşanan toplumsal karmaşalar karşısında yaşanan tepkiler, Türkiye'ye yönelik çifte standardı bir kez daha gözler önüne sermiştir.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Ukrayna krizinden ekonomi ve turizme kadar birçok konuyu telefonda görüştük. Rusya ile birçok alanda başarılı işlere imza attığımızı söylemek istiyorum. Rusya ile şartlar ne olursa olsun diyalog kanallarını açık tutmamız başarılı sonuçlara vesile oluyor. Hemen ertesi gün de Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'i İstanbul'da ağırladık. Sayın Zelenskiy ile Donbas krizi başta olmak üzere Kırım konusunda da ortak görüşte olduğumuzu bir kez daha teyit ettik.

Dün de Libya Başbakanı Dibeybe'yi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde ağırladık. Libya bizim için herhangi bir ülke değildir. Libya'nın bekasını önemsiyoruz. Bu ülkenin egemenliğine, toprak bütünlüğüne yapılan saldırılar karşısında yanında durmaktan hiçbir zaman çekinmedik. Verdiğimiz desteklerle Libya'nın yeniden huzura kavuşmasını sağladık.

Hukuk ve ekonomi reformlarıyla ilgili takvimleri yakından takip ediyor adım adım hayata geçiriyoruz. Ülkemizi yeni ve sivil anayasaya kavuşturma gayretlerini titizlikle ve sabırla devam ediyoruz. Ekonomide üretim tarafından işler gayet iyi gidiyor. İhracatımız her ay rekorlar kırarak artarken fabrikalarımız mal yetiştirmek için gece gündüz çalışıyor. Tüm üretim merkezlerinde gözle görülür bir hareketlilik var. Sürekli yeni yatırımlar, kapasite genişletmeler, ilave istihdamlar yapılıyor. Üreticilerimizin yeni makine tedarikindeki lojistik, hammadde ve ara maddelerinde küresel sıkıntılar olmasa çok daha büyük atılımlar gerçekleştireceklerini biliyoruz.

Türkiye'nin terör örgütleriyle darbe heveslileriyle ekonomik tedhişçilerle, siyaset mühendisleriyle sosyal kargaşa çıkartma mücadelesinde kritik bir safhaya geldik. Artık bu mücadeleyi kazandığımızda önümüzde aydınlık bir dönemin kapıları açılacak. Aksi durumda Türkiye'yi yeniden 1970'lerin 1990'ların kaotik günlerine geri döndürmek isteyenlere gün doğacaktır. Bu mücadelenin önünü tıkamak isteyenlere aradıkları fırsatı vermeyeceğiz.

Salgının ilk günlerinden itibaren işleri aksayan tüm kesimleri destekliyor, yanlarında yer alıyoruz. İçeride özellikle hizmetler sektöründe yaşanan sıkıntıları yakından takip ediyoruz. Tedbirler sebebiyle faaliyetlerine ara vermek, sınırlandırmak zorunda kalan esnaflarımızı pek çok başlık altında destekliyoruz. Sosyal koruma kalkanı altında verdiğimiz desteklerin tutarı 60 milyar lirayı aşmıştır. Esnaflarımızın bir an önce eski düzenlerine dönmek istediklerinin farkındayız.

Turizm sektörü şartların normale dönmesini bekliyor. Hükümet olarak her kesimden insanımızı destekleyerek bu zor günleri rahatça geçirmelerinin temin etmelerinin yollarını arıyoruz. Pek çok yol ve yöntemle esnaflarımıza sahip çıkıyoruz. İstihdamın sürdürülmesi için verdiğimiz teşvikler sayesinde yıkımlar yaşanmasının önüne geçtik. Emeklilerimizin durumlarını her fırsatta değiştirecek adımlar atıyoruz. Geçmişte 66 liradan başlayan en düşük emekli maaşını 1500 liraya çıkardık. Çiftçilerimize 24 milyar liralık destek bütçesi ayırdık.

Ürünleri depolarda çürüme tehlikesiyle karşı karşıya olan patates ve soğan üreticilerine bir müjde verdik. Ürünlerin belirli bir kısmını Toprak Mahsulleri Ofislerimiz aracılığıyla satın alarak ihtiyaç sahipleri ailelerine ücretsiz dağıtıma başladık. Satın alma ve dağıtım işlemleri önümüzdeki günlerde de sürecektir. Edirne başta olmak üzere çeltik üreticilerimizin yaşadığı sıkıntıları da yine Toprak Mahsulleri Ofisi'nin başladığı alımlarla çözüme kavuşturuyoruz."

Ayrıntılar geliyor...